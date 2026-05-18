「まさにベテランリーダー」菅野智之、記念すべき日米150勝目！　“打者天…

菅野智之 最新情報

コロラド・ロッキーズに所属する36歳の菅野智之投手は、16日（日本時間17日）に行われたアリゾナ・ダイヤモンドバックス戦に先発し、5回投げて7安打2失点1奪三振の成績を残した。日米通算150勝を達成したと、米紙『スポーツ・イラストレイテッド』が報じている。

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菅野は初回を4人で終わらせるが、2回にはジェームズ・マキャン捕手の打席で盗塁を許すなどして1点を奪われてしまう。

それでも3回は無失点で乗り切り、4回は三者凡退に抑える投球で冷静さを保った。

5回にはコービン・キャロル外野手にタイムリーツーベースヒットを打たれるが、それ以上の得点を与えることなく、ロッキーズのリードを死守して降板。

ロッキーズが最終的に4-2の白星を飾り、菅野にとっては今季4勝目となっている。

それを踏まえ、同紙は「コロラドに来てまだ日が浅いにもかかわらず、彼はベテランリーダーとしてチームメイトに大きな影響を与えている」と評価。

続けて「菅野が2025年のシーズン後にロッキーズと契約したことについて、球団外からは懸念の声もあった。

しかし、9試合の先発登板を終えた時点では、そうした懸念は杞憂に終わっているようだ。

すでに昨シーズンのbWARに並び、クアーズ・フィールドでも好投を見せている」と伝えている。

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【了】