ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースがオフシーズンに獲得したカイル・タッカー外野手は、今季最大級のフリーエージェント（FA）補強として大きな注目を集めた。しかし、シーズンが開幕してからは期待された成績を残せておらず、デーブ・ロバーツ監督も状態の悪さを認めている。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のマット・レビン記者が報じた。

毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］

ドジャースは今季、打線の安定感に課題を抱えていた。そのため、外野の補強は重要なテーマであり、タッカーには攻撃陣の波を小さくする役割が求められていた。

しかし、タッカーのドジャースでのスタートは、期待通りとは言い切れないものになっている。今季は17日（日本時間18日）の試合までで打率.259、本塁打4、打点23、OPS.765を記録。決して大きく崩れているわけではないが、契約規模や本来の実力を考えれば、物足りなさは残る。

タッカーが苦しむ中でもドジャースは勝利を重ねている。ロースター全体の層が厚く、他のスター選手や投手陣の力でカバーできているからだ。しかし、ワールドシリーズ3連覇を目指す上では、タッカーの復調が欠かせない。

調子が上がらないタッカーについて、ロバーツ監督は「確かにカイルはここ1週間、調子が上がってきたと思う。それでも、まだ本調子ではない」とし、続けて「時折、彼が完全に集中し、足元がしっかりしている瞬間を目にする。だが、まだ完全には本来の状態には達していない」と言及した。

【関連記事】

【了】