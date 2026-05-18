大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間18日、トロント・ブルージェイズからエリック・ラウアー投手を金銭トレードで獲得した。投手陣に故障者が相次いでいることによるものと見られているが、即効性があるかは怪しい面もあるかもしれない。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

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ラウアーはメジャーデビューした2018年から昨季まで、MLBでは通算148試合に登板している左腕投手。今季は8登板、1勝5敗、防御率6.69と結果を残せていなかった中、同12日にDFAとなっていた。

同メディアは「ドジャースはラウアー獲得のチャンスをものにしたが、チームにとって思わぬ重荷となるかもしれない。彼は昨季、先発とリリーフを合わせて計28試合に登板し、防御率3.18を記録。チームのポストシーズン進出争いでも大きく貢献した。だからこそ、今季ここまでこれほど苦しんでいるのはかなり意外だった。特に、本塁打を浴びる場面が増えている点が問題となっている」と言及。

続けて、「もしチームがラウアー再生の明確な修正プランを持っているのであれば、この補強は結果的に掘り出し物になる可能性がある。しかし、今季の彼の指標面は決して明るいものではない。もし見立てが外れれば、彼は急激かつ派手に崩壊してしまう危険性もある」と懸念を示している。

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