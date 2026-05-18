オーストリアサッカー協会は（ÖFB）は18日、FIFAワールドカップ2026に臨むメンバー26名を発表した。
オーストリア代表はFIFAワールドカップ2026欧州予選でグループHを首位通過。28年ぶり通算8度目の出場となる本大会では、アルゼンチン代表、アルジェリア代表、ヨルダン代表と対戦する。
ラルフ・ラングニック監督は本大会に向けて、ダヴィド・アラバ（レアル・マドリード）や、マルセル・ザビッツァー（ドルトムント）、マルコ・アルナウトビッチ（ツルヴェナ・ズヴェズダ）らを招集。また、代表資格を変更し、3月の国際親善試合で代表デビューを飾ったカーニー・チュクエメカ（ドルトムント）と、パウル・ヴァナー（PSV）もメンバー入りを果たしている。
本大会に臨む26名のメンバーは以下の通り。
▼GK
アレクサンダー・シュラーガー（ザルツブルク）
フロリアン・ヴィーゲレ（ヴィクトリア・プルゼニ／チェコ）
パトリック・ペンツ（ブレンビー／デンマーク）
▼DF
ダヴィド・アッフェングルーバー（エルチェ／スペイン）
ケヴィン・ダンソ（トッテナム・ホットスパー／イングランド）
シュテファン・ポッシュ（マインツ／ドイツ）
ダヴィド・アラバ（レアル・マドリード／スペイン）
フィリップ・ラインハルト（フライブルク／ドイツ）
フィリップ・ムウェネ（マインツ／ドイツ）
アレクサンダー・プラス（ホッフェンハイム／ドイツ）
マルコ・フリードル（ブレーメン／ドイツ）
ミヒャエル・スヴォボダ（ヴェネツィア／イタリア）
▼MF
ザヴェル・シュラガー（ライプツィヒ／ドイツ）
ニコラス・サイヴァルト（ライプツィヒ／ドイツ）
マルセル・ザビッツァー（ドルトムント／ドイツ）
フロリアン・グリリッチュ（ブラガ／ポルトガル）
カーニー・チュクエメカ（ドルトムント／ドイツ）
ロマーノ・シュミット（ブレーメン／ドイツ）
クリストフ・バウムガルトナー（ライプツィヒ／ドイツ）
コンラート・ライマー（バイエルン／ドイツ）
パトリック・ヴィマー（ヴォルフスブルク／ドイツ）
パウル・ヴァナー（PSV／オランダ）
アレッサンドロ・シェプフ（ヴォルフスベルガー）
▼FW
マルコ・アルナウトヴィッチ（ツルヴェナ・ズヴェズダ／セルビア）
ミハエル・グレゴリチュ（アウクスブルク／ドイツ）
サーシャ・カライジッチ（LASKリンツ）