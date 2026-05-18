クロアチアサッカー連盟（HNS）は18日、FIFAワールドカップ2026に臨むクロアチア代表の登録メンバー26名と予備メンバー7名を発表した。
直近2大会では準優勝、3位と好成績を収めているクロアチア。今回の欧州予選ではグループLを7勝1分けの無敗で首位通過し、4大会連続7度目のW杯本大会行きを決めた。
ズラトコ・ダリッチ監督は今大会に向けて現在40歳で通算5度目の出場となる今大会が最後のW杯となるルカ・モドリッチ（ミラン／イタリア）を始め、イヴァン・ペリシッチ（PSV／オランダ）ら重鎮にヨシュコ・グヴァルディオール（マンチェスター・シティ／イングランド）、マテオ・コヴァチッチ（マンチェスター・シティ／イングランド）ら主力を順当に招集した。
なお、クロアチアはW杯本大会でイングランド、ガーナ、パナマと同居するグループLに入っている。
今回発表されたクロアチア代表のメンバー、および予備メンバーは下記の通り。◆■クロアチア代表
▼GK
ドミニク・リヴァコヴィッチ（ディナモ・ザグレブ）
ドミニク・コタルスキー（コペンハーゲン／デンマーク）
イヴォル・パンドゥル（ハル・シティ／イングランド）
▼DF
ヨシュコ・グヴァルディオール（マンチェスター・シティ／イングランド）
マルティン・エルリッチ（ミッティラン／デンマーク）
ドゥイェ・チャレタ・ツァル（レアル・ソシエダ／スペイン）
ルカ・ヴシュコヴィッチ（ハンブルガーSV／ドイツ）
ヨシプ・スタニシッチ（バイエルン／ドイツ）
ヨシプ・シュタロ（アヤックス／オランダ）
マリン・ポングラチッチ（フィオレンティーナ／イタリア）
▼MF
ルカ・モドリッチ（ミラン／イタリア）
ペタル・スチッチ（インテル／イタリア）
ニコラ・モロ（ボローニャ／イタリア）
マリオ・パシャリッチ（アタランタ／イタリア）
ニコラ・ヴラシッチ（トリノ／イタリア）
マルティン・バトゥリナ（コモ／イタリア）
マテオ・コヴァチッチ（マンチェスター・シティ／イングランド）
ルカ・スチッチ（レアル・ソシエダ／スペイン）
クリスティヤン・ヤキッチ（アウクスブルク／ドイツ）
トニ・フルク（リエカ）
▼FW
イヴァン・ペリシッチ（PSV／オランダ）
アンドレイ・クラマリッチ（ホッフェンハイム／ドイツ）
イゴール・マタノヴィッチ（フライブルク／ドイツ）
アンテ・ブディミル（オサスナ／スペイン）
マルコ・パシャリッチ（オーランド・シティ／アメリカ）
ペタル・ムサ（FCダラス／アメリカ）
■予備メンバー
▽GK
カルロ・レティツァ（ローザンヌ／スイス）
▽DF
イヴァン・スモルチッチ（コモ／イタリア）
▽MF
ルカ・ストイコヴィッチ（ディナモ・ザグレブ）
アドリアン・セゲチッチ（ポーツマス／イングランド）
ロヴロ・マイェル（ヴォルフスブルク／ドイツ）
▽FW
フラニョ・イヴァノヴィッチ（ベンフィカ／ポルトガル）
ディオン・ドレナ・ベーリョ（ディナモ・ザグレブ）