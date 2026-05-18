クロアチアサッカー連盟（HNS）は18日、FIFAワールドカップ2026に臨むクロアチア代表の登録メンバー26名と予備メンバー7名を発表した。

直近2大会では準優勝、3位と好成績を収めているクロアチア。今回の欧州予選ではグループLを7勝1分けの無敗で首位通過し、4大会連続7度目のW杯本大会行きを決めた。

ズラトコ・ダリッチ監督は今大会に向けて現在40歳で通算5度目の出場となる今大会が最後のW杯となるルカ・モドリッチ（ミラン／イタリア）を始め、イヴァン・ペリシッチ（PSV／オランダ）ら重鎮にヨシュコ・グヴァルディオール（マンチェスター・シティ／イングランド）、マテオ・コヴァチッチ（マンチェスター・シティ／イングランド）ら主力を順当に招集した。

なお、クロアチアはW杯本大会でイングランド、ガーナ、パナマと同居するグループLに入っている。

今回発表されたクロアチア代表のメンバー、および予備メンバーは下記の通り。

◆■クロアチア代表

▼GK

ドミニク・リヴァコヴィッチ（ディナモ・ザグレブ）

ドミニク・コタルスキー（コペンハーゲン／デンマーク）

イヴォル・パンドゥル（ハル・シティ／イングランド）

▼DF

ヨシュコ・グヴァルディオール（マンチェスター・シティ／イングランド）

マルティン・エルリッチ（ミッティラン／デンマーク）

ドゥイェ・チャレタ・ツァル（レアル・ソシエダ／スペイン）

ルカ・ヴシュコヴィッチ（ハンブルガーSV／ドイツ）

ヨシプ・スタニシッチ（バイエルン／ドイツ）

ヨシプ・シュタロ（アヤックス／オランダ）

マリン・ポングラチッチ（フィオレンティーナ／イタリア）

▼MF

ルカ・モドリッチ（ミラン／イタリア）

ペタル・スチッチ（インテル／イタリア）

ニコラ・モロ（ボローニャ／イタリア）

マリオ・パシャリッチ（アタランタ／イタリア）

ニコラ・ヴラシッチ（トリノ／イタリア）

マルティン・バトゥリナ（コモ／イタリア）

マテオ・コヴァチッチ（マンチェスター・シティ／イングランド）

ルカ・スチッチ（レアル・ソシエダ／スペイン）

クリスティヤン・ヤキッチ（アウクスブルク／ドイツ）

トニ・フルク（リエカ）

▼FW

イヴァン・ペリシッチ（PSV／オランダ）

アンドレイ・クラマリッチ（ホッフェンハイム／ドイツ）

イゴール・マタノヴィッチ（フライブルク／ドイツ）

アンテ・ブディミル（オサスナ／スペイン）

マルコ・パシャリッチ（オーランド・シティ／アメリカ）

ペタル・ムサ（FCダラス／アメリカ）

■予備メンバー

▽GK

カルロ・レティツァ（ローザンヌ／スイス）

▽DF

イヴァン・スモルチッチ（コモ／イタリア）

▽MF

ルカ・ストイコヴィッチ（ディナモ・ザグレブ）

アドリアン・セゲチッチ（ポーツマス／イングランド）

ロヴロ・マイェル（ヴォルフスブルク／ドイツ）

▽FW

フラニョ・イヴァノヴィッチ（ベンフィカ／ポルトガル）

ディオン・ドレナ・ベーリョ（ディナモ・ザグレブ）