カーボベルデサッカー協会は18日、FIFAワールドカップ2026に臨む本大会のメンバー26名を発表した。

アフリカ予選でカメルーンを退けたカーボベルデは、グループDを首位通過し、同国史上初となる本大会出場が決定。本大会ではグループHに組み込まれ、現地時間6月15日にスペイン代表、同21日にウルグアイ代表、同26日にサウジアラビア代表と対戦する。

ブビスタ監督が選んだ26名の選手は以下の通り。

▼GK

ホシマール・ディアス（シャベス／ポルトガル）

マルシオ・ダ・ローザ（モンタナ／ブルガリア）

カルロス・サントス（サンディエゴ／アメリカ）

▼DF

スティーブン・モレイラ（コロンバス・クルー／アメリカ）

ワグナー・ピナ（トラブゾンスポル／トルコ）

ジョアン・パウロ・フェルナンデス（ステアウア・ブカレスト／ルーマニア）

シドニー・ロペス・カブラル（ベンフィカ／ポルトガル）

ローガン・コスタ（ビジャレアル／スペイン）

ロベルト・ロペス（シャムロック・ローヴァーズ／アイルランド）

ケルビン・ピレス（セイナヨエン・ヤルカパッロケルホ／フィンランド）

イアニケ・タバレス（トレエンセ／ポルトガル）

エディルソン・ボルジェス（アル・バタエ／UAE）

▼MF

ジャミロ・モンテイロ（ズウォレ／オランダ）

テルモ・アルカンホ（ヴィトーリア／ポルトガル）

ヤニック・セメド（ファレンセ／ポルトガル）

ラロス・ドゥアルテ（プスカシュ・アカデーミア／ハンガリー）

デロイ・ドゥアルテ（ルドゴレツ・ラズグラド／ブルガリア）

ケビン・ピナ（クラスノダール／ロシア）

▼FW

ライアン・メンデス（ウードゥルFK／トルコ）

ウィリー・セメド（オモニア／キプロス）

ギャリー・ロドリゲス（アポロン・リマソール／キプロス）

ジョバネ・カブラル（エストレラ・アマドーラ／ポルトガル）

ヌーノ・ダ・コスタ（イスタンブール・バシャクシェヒル／トルコ）

ダイロン・リブラメント（カーザ・ピア／ポルトガル）

ギルソン・ベンチモル（アクロン・トリヤッチ／ロシア）

エリオ・ヴァレラ（マッカビ・テルアビブ／イスラエル）