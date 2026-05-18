福岡ソフトバンクホークス 最新情報

18日のプロ野球公示で、福岡ソフトバンクホークスはカーター・スチュワート・ジュニア投手を一軍登録から抹消した。

スチュワート投手は16日、敵地・楽天モバイル最強パーク宮城で行われた東北楽天ゴールデンイーグルス戦に先発登板したが、5回途中3失点でマウンドを降り3敗目を喫した。

4月21日の埼玉西武ライオンズ戦以来となった一軍登板を白星で飾れなかった。

今季は5試合で2勝3敗、防御率6.86と苦しんでいる。昨季は20試合に登板して9勝4敗、防御率1.95と圧倒的な投球でチームの日本一に貢献。

最多勝争いにも絡む活躍を見せ、リーグを代表する先発投手としての地位を確立した。

昨季の輝きを取り戻せるかどうかが、今後のソフトバンクの先発陣の厚みにも直結するだけに、一日も早い復調が待たれる。

イースタンフロリダ州大からソフトバンクに入団した26歳の右腕は、198cmの長身から繰り出す快速球が武器。

昨季9勝の実績を持つエース格として、二軍での立て直しを経て一軍のマウンドに戻ってくることが期待される。

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