ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平とかつて新人王を争った“元ライバル”が再び交錯しようとしている。サンディエゴ・パドレスのミゲル・アンドゥハーは、新人王争い後に苦難の日々を経験していたが、今季はここまで不振に苦しむフェルナンド・タティスJr.に代わって打線を牽引。18日（日本時間19日）から始まるドジャースとの首位攻防戦では、新人王を争ったライバルとの直接対決が9年の時を経て実現する。そこで今回は、アンドゥハーの現在地を探っていく。（文・八木遊）

大谷翔平ら日本人選手3人が所属するドジャースはエンゼルスをスイープ。連勝を5に伸ばし、日本時間19日から始まるパドレスとの地区首位攻防3連戦を迎える。

パドレスといえば、毎年のようにドジャースの後塵を拝しており、2020年以降に4度ポストシーズンに進出しているが、全てワイルドカードでのもの。最後の地区優勝は2006年と、20年も遡らなくてはいけない。

今季こそ打倒ドジャースを胸に臨んでいるパドレスだが、チームの顔、フェルナンド・タティスJr.は開幕から絶不調。ここまでほぼフル出場しているにもかかわらず、打率.232、本塁打に至っては今季第1号がまだ出ていない。

メジャー通算.851を誇るOPSは、今季なんと.581まで大幅下落。10盗塁をマークするなど走力で挽回しているものの、タティスの復調なしでパドレスが優勝争いに参加することは考えづらいだろう。

そんなタティスに代わって、パドレスの打線を牽引している選手がいる。それが今季、主に指名打者を務めるミゲル・アンドゥハーだ。

アンドゥハーはここまで35試合に出場し、打率.291、3本塁打、14打点。長打はそれほど多くないが、得点圏打率.300と勝負強い打撃を披露している。

打順は6～7番を務めることが多いが、18日のマリナーズ戦は2番で先発。第3打席に二塁打を放ち、連続試合安打を6に伸ばした。

アンドゥハーといえば、ヤンキース時代の2018年に大谷と新人王を争った選手でもある。同年に記録した打率.297、27本塁打、92打点は、いずれも打者・大谷を大きく上回ったが、投手として4勝を挙げた大谷に軍配が上がった。

この年の新人王争いに関して、元巨人の助っ人・ウォーレン・クロマティ氏は、産経新聞『iza』に連載していた自身のコラム内でこう振り返っている。

「いまだに大谷が新人王にふさわしかったとは思わない。個人的にはア・リーグの新人王はヤンキースのミゲル・アンドゥハー三塁手（23）が取るべきだったと思う」と、1年目の大谷の活躍には理解を示しつつも、アンドゥハーが新人王にふさわしかったと指摘。それだけ同選手を高く評価していたということだろう。

大谷に勝るとも劣らない活躍をしたアンドゥハーだったが、翌年にまるで別人のような打撃不振に陥る。打率.128と全く打てず、12試合の出場に留まると、その年はほぼマイナーでの日々を強いられた。

3年目以降もメジャーで30試合前後の出場にとどまっていたアンドゥハーだが、ヤンキースに放出された2022年9月から徐々に復調。

パイレーツ、アスレチックス、レッズと渡り歩くと、今季はパドレスと契約し、ルーキーイヤーに匹敵する活躍を見せている。

本格的な復活の兆しを見せたのは昨季だった。2年目以降で最多となる94試合に出場すると、打率.318、10本塁打、44打点をマーク。

今季もここまで3割近い打率を残し、今やチームに欠かせない存在となっている。

19日から始まるドジャースとの3連戦では、投手・大谷との対決も予想されている。新人王を争ったライバルが9年の時を経て、今季はナ・リーグ西地区の覇を競う。

【著者プロフィール】

八木遊（やぎ・ゆう）

1976年生まれ。スポーツライター。米国で大学院を修了後、某スポーツデータ会社に就職。プロ野球、MLB、NFLなどの業務に携わる。現在は、MLBを中心とした野球記事、および競馬記事を執筆中。

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