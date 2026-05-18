大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間18日、トロント・ブルージェイズからエリック・ラウアー投手を金銭トレードで獲得した。これに伴い、ブラスダー・グラテロル投手が60日間の故障者リスト（IL）に移行しているが、長引く離脱に厳しい声が出始めているようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

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グラテロルは2024年オフに右肩関節唇の修復手術を受け、翌2025年は全休を強いられた。迎えた今季はマイナーで調整に励んでいたが、背中の痛みを理由に日本時間16日の試合を登板回避しており、メジャー復帰時期はさらに遅れるとみられている。

同メディアは「ドジャースはグラテロルを引き続き保有すべきなのだろうか？ ここ最近、彼がほとんど稼働できていないこともあり、ドジャースファンの間では40人枠に残しておく価値があるのかどうか議論が起きている」と言及。

続けて、「彼が健康な状態から長く離れているのは事実ではあるものの、慢性的な症状と診断されない限り、ドジャースは回復のための機会を与え続ける可能性が高い」としつつも、「チームには常に豊富な才能が流れ込んでいる上、彼は今季終了後にフリーエージェント（FA）となる予定だ。そのため、今後数か月は彼の将来を左右する極めて重要な期間になるだろう」と指摘している。

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