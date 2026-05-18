今日の運勢 5月19日（火） 12星座占いランキング第1位は蟹座（かに座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年5月19日（火）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）5月19日（火）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の橘冬花（たちばな・ふゆか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は蟹座（かに座）！ あなたの星座は何位……？気になったことを深く知ろうとする前向きな姿勢によって、シンクロが起きやすくなりそうです。今日受け取った情報は、きちんとメモを取るなどして覚えておいたほうがいいかもしれません。丁寧に情報を受け取ることで、次の流れへの準備が整っていきます。前へ進みたい気持ちが高まり、止まっていることに違和感を覚えそうです。しかし、それも自分にとって必要な時間を過ごしている段階です。今感じていることを受け止め心の向かう方向へ足を向けてみてください。積み重ねた気づきが、次の流れへとつながっていきます。色んなところへ興味が溢れる日です。やろうとしていることが多すぎる時ほど、一度整理することで本当に必要なものが見えてきます。今ある力や経験を大切にしながら、自分に合う進め方をしていくと眠っていた可能性も自然と動き始めていきます。気疲れをしやすい日です。自分が心地よく過ごせる関係を見つめ直すことで、少しずつ気持ちが整っていきます。無理のないつながりを大切にすることで、安心できる居場所や穏やかな関係性が自然と広がっていきます。自分が本当に興味を持てることや心が動く方向に向かって行くといいでしょう。小さなきっかけやひらめきを丁寧に拾っていくことで、止まっていた感覚も少しずつ動き始めます。自分のペースを整えることで、次のスタートへとつながっていきます。周りとの協力や助けを求めることが大切な日です。ひとりで頑張り続けようとせず、支えや助けを受け取ることで、気持ちも現実も安定しやすくなります。今の自分に合う形で、周りとの向き合い方を見つけることで安心感が育っていきます。新しい興味やひらめきが生まれやすく、気持ちが少しずつ前向きに動き始める流れにあります。小さな「やってみたい」という感覚を大切にすることで、新しい可能性が自然と広がっていきます。楽しみながら行動してみることが大切です。感情の波に引っ張られやすく、自分の本音をうまく整理しにくい流れにあります。自分が何を感じているのかを丁寧に見つめることが大切です。抱え込んでいた想いを少しずつ整理していくことで、気持ちのバランスが整っていきます。希望や安心感が少しずつ戻り、未来に対して前向きな気持ちを持ちやすい流れにあります。今すぐ大きく変わらなくても、自分が信じたいものを大切にすることで、気持ちは自然と整っていきます。これまでの経験の中で得た気づきが、これからの道を照らしてくれます。思うように進まない時ほど、勢いだけで動くよりも方向性を整えることが大切です。焦る気持ちを落ち着かせながら、自分が本当に向かいたい場所を見つめ直すことで、少しずつ流れが噛み合っていきます。ペースを整えることで、安心して進める道が見えてきます。納得がいかないと思っていた出来事が白黒ハッキリしていく流れがありそうです。違和感を見過ごさず向き合っていくことで、人との関係や状況も少しずつ整っていきます。素直な気持ちを大切にすることで、信頼できる流れへとつながっていきます。自分にとって本当に必要なものが見え始めることで、選びたい方向もはっきりしていきます。気持ちを整理しながら優先順位を整えていくことで、安心できる選択につながっていきます。今の自分に合う形を選ぶことで、流れも自然と安定していきます。止まっていた流れが動き出し、過去の出来事や気持ちに改めて向き合うタイミングにあります。これまで積み重ねてきた経験や想いが、今後の選択につながる大切な気づきを運んできそうです。迷っていたことにも少しずつ答えが見え始め、自分なりの納得感が整っていきます。過去を否定せず受け止めることで、新しい流れへと自然につながっていきます。■監修者プロフィール：橘冬花（たちばな・ふゆか）東京・池袋占い館セレーネ所属。最も当たる占い師＝「的中王」の称号をかけ、最強の占い師を決定するテレビ番組「THE 的中王」（中京テレビ）で「的中王2024」に輝く。SATORI電話占いにて、3年連続で殿堂入りし、プレミアム殿堂入りに。レイキヒーリングやシンギングボールヒーリングのヒーラーとしても活躍中。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/