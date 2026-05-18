大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間18日、ロサンゼルス・エンゼルスと戦い10-1で勝利した。この試合では先発・佐々木朗希投手が今季一番の好投を見せたが、編成本部長のアンドリュー・フリードマン氏も安どしているかもしれない。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］

同戦の佐々木は4回に1点を失うも、それ以外のイニングは相手打線を封じ込め、7回1失点、被安打4、四死球0、8奪三振で今季2勝目をゲット。次戦以降に向け、大いに期待が持てる投球を見せた。

同メディアによるとフリードマン氏は先日、佐々木について「我々は間違いなく、彼を長期的に先発投手として見ている。彼には、このリーグでエリート級の先発投手になれる能力とポテンシャルがあると、私たちは強く信じている」とコメント。結果が伴わず厳しい声も少なくない中、才能を信じ長い目で見ていく方針を明言していたという。

ここまで制球難に苦しんでいた中、ようやく一つ結果を残した佐々木だが、チームの見立てが正しいことを次戦以降も証明していくことはできるだろうか。

【関連記事】

【了】