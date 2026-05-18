鎌倉カフェ K.MINAMOTO ORIKA

小町通りを少し進むと、右手に「宗家 源 吉兆庵 鎌倉本店」があります。見かけたことがある方や、ご存じの方も多いのではないでしょうか。実はその店舗の裏側に、宗家 源 吉兆庵の和カフェがあるんです！

今回は実際にお店へ伺ってきましたので、その様子をレポートします！

和菓子の老舗・宗家 源 吉兆庵がプロデュース

1946年（昭和21年）創業、和菓子販売を行ってきた「宗家 源 吉兆庵」。銀座本店の2〜5階には、「カフェレストラン K.MINAMOTO ORIKA」を展開しています。

「宗家 源 吉兆庵のお菓子を使った和スイーツを提供するお店を出したい」という想いから、銀座店よりもカジュアルなメニューを取り揃え、2025年5月、鎌倉本店の裏側にカフェをオープンしました。

お店へは2か所から入店可能

小町通りからそのまま「宗家 源 吉兆庵 鎌倉本店」に入り、直進するとカフェへ入店できます。

もうひとつは、店舗手前の脇道から入るルート。こちらからは直接カフェに入店でき、和の趣きを感じる落ち着いた入り口が迎えてくれます。

店内は広々！快適な空間

店内に入ると、大きな窓から自然光が差し込み、今の時期は新緑がまぶしい、明るく開放的な空間が広がっています。

基本的にはセルフサービスのため、気軽に自分のペースで過ごせるのも魅力。アースカラーでまとめられた落ち着いた雰囲気の店内には32席あり、大人数でも利用しやすそうです。

そして実は、店内で流れているBGMはヴァイオリニストによるオリジナル。「K.MINAMOTO ORIKA」のために書き下ろされた音楽とのことで、より穏やかな空間を演出しています。訪れた際には、ぜひ耳を傾けてみてくださいね。

充実した和スイーツメニュー

「宗家 源 吉兆庵」がプロデュースしていることもあり、自家製餡やどら焼きの皮を使ったメニューが並びます。ちなみに、どら焼きの皮は神奈川県限定販売の「鎌倉おやき」と同じものを使用しているそうです。

さらに、季節の上生菓子と抹茶のセットなど、和スイーツメニューも充実。ちょっと甘いものが食べたい時にも嬉しいラインナップです。

また、季節ごとに期間限定メニューも登場予定とのこと。これから暑くなる時期には、かき氷なども販売予定だそうですよ。

さっそく、実食！

筆者は以前訪れた際、「鎌倉大仏だんご」をいただいたことがあるので、この日は「どら焼きセット 880円（税込）」を注文しました。

ドリンクは抹茶のほか、別のメニューへ変更も可能ですが、せっかくなので抹茶をセレクト。もちろん、注文後に丁寧に点ててくれます。

基本的にはセルフサービスのため、出来上がったらカウンターへ受け取りに行くスタイルです。

こちらのどら焼きは、「宗家 源 吉兆庵」で地域限定販売されている、鎌倉土産としても人気の「鎌倉おやき」。

鎌倉大仏の焼き印が可愛らしく、じっくり炊き上げた自家製の粒あんがたっぷり詰まっています。

「少し甘いものが食べたい」という時にもぴったりな組み合わせで、ほっと一休みするのにちょうど良いボリューム感でした。

そして、セルフサービスならではの手軽さもあり、ひとりでも気軽に立ち寄りやすい雰囲気です。

小町通りの中にありながら、喧騒を離れて落ち着いて過ごせるのも魅力。比較的、平日の午前中は混雑も少なく、ゆったりとした時間が流れていることが多いそうですよ。

まとめ

小町通りには食べ歩きグルメも多く、立ったまま食べることも多いですよね。

「少し座ってゆっくりしたい」そんな時に気軽に立ち寄れる、貴重な和カフェです。

小町通りから一本路地に入った場所にあるため、落ち着いた時間を過ごせるのも嬉しいポイント。歩き疲れた時や、ほっと一息つきたい時に、ぜひ足を運んでみてくださいね。

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