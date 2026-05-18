鎌倉カフェ K.MINAMOTO ORIKA

小町通りを少し進むと、右手に「宗家 源 吉兆庵 鎌倉本店」があります。見かけたことがある方や、ご存じの方も多いのではないでしょうか。実はその店舗の裏側に、宗家 源 吉兆庵の和カフェがあるんです！

今回は実際にお店へ伺ってきましたので、その様子をレポートします！

和菓子の老舗・宗家 源 吉兆庵がプロデュース

1946年（昭和21年）創業、和菓子販売を行ってきた「宗家 源 吉兆庵」。銀座本店の2〜5階には、「カフェレストラン K.MINAMOTO ORIKA」を展開しています。

「宗家 源 吉兆庵のお菓子を使った和スイーツを提供するお店を出したい」という想いから、銀座店よりもカジュアルなメニューを取り揃え、2025年5月、鎌倉本店の裏側にカフェをオープンしました。

お店へは2か所から入店可能

小町通りからそのまま「宗家 源 吉兆庵 鎌倉本店」に入り、直進するとカフェへ入店できます。

もうひとつは、店舗手前の脇道から入るルート。こちらからは直接カフェに入店でき、和の趣きを感じる落ち着いた入り口が迎えてくれます。

店内は広々！快適な空間

店内に入ると、大きな窓から自然光が差し込み、今の時期は新緑がまぶしい、明るく開放的な空間が広がっています。

基本的にはセルフサービスのため、気軽に自分のペースで過ごせるのも魅力。アースカラーでまとめられた落ち着いた雰囲気の店内には32席あり、大人数でも利用しやすそうです。

そして実は、店内で流れているBGMはヴァイオリニストによるオリジナル。「K.MINAMOTO ORIKA」のために書き下ろされた音楽とのことで、より穏やかな空間を演出しています。訪れた際には、ぜひ耳を傾けてみてくださいね。

充実した和スイーツメニュー

「宗家 源 吉兆庵」がプロデュースしていることもあり、自家製餡やどら焼きの皮を使ったメニューが並びます。ちなみに、どら焼きの皮は神奈川県限定販売の「鎌倉おやき」と同じものを使用しているそうです。

さらに、季節の上生菓子と抹茶のセットなど、和スイーツメニューも充実。ちょっと甘いものが食べたい時にも嬉しいラインナップです。

また、季節ごとに期間限定メニューも登場予定とのこと。これから暑くなる時期には、かき氷なども販売予定だそうですよ。

さっそく、実食！

筆者は以前訪れた際、「鎌倉大仏だんご」をいただいたことがあるので、この日は「どら焼きセット 880円（税込）」を注文しました。

ドリンクは抹茶のほか、別のメニューへ変更も可能ですが、せっかくなので抹茶をセレクト。もちろん、注文後に丁寧に点ててくれます。

基本的にはセルフサービスのため、出来上がったらカウンターへ受け取りに行くスタイルです。

こちらのどら焼きは、「宗家 源 吉兆庵」で地域限定販売されている、鎌倉土産としても人気の「鎌倉おやき」。

鎌倉大仏の焼き印が可愛らしく、じっくり炊き上げた自家製の粒あんがたっぷり詰まっています。

「少し甘いものが食べたい」という時にもぴったりな組み合わせで、ほっと一休みするのにちょうど良いボリューム感でした。

そして、セルフサービスならではの手軽さもあり、ひとりでも気軽に立ち寄りやすい雰囲気です。

小町通りの中にありながら、喧騒を離れて落ち着いて過ごせるのも魅力。比較的、平日の午前中は混雑も少なく、ゆったりとした時間が流れていることが多いそうですよ。

まとめ

小町通りには食べ歩きグルメも多く、立ったまま食べることも多いですよね。

「少し座ってゆっくりしたい」そんな時に気軽に立ち寄れる、貴重な和カフェです。

小町通りから一本路地に入った場所にあるため、落ち着いた時間を過ごせるのも嬉しいポイント。歩き疲れた時や、ほっと一息つきたい時に、ぜひ足を運んでみてくださいね。

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最寄り駅 JR横須賀線, 鎌倉駅
住所 〒248-0006 神奈川県鎌倉市小町2-9-1
駅徒歩 JR・江ノ電鎌倉駅から徒歩3分
営業日 月曜日、 火曜日、 水曜日、 木曜日、 金曜日、 土曜日、 日曜日
営業時間 10:00-18:00
営業時間詳細 L.O.：17:30
定休日 不定休
電話番号 0467-55-9856
支払い方法 現金、 クレジットカード、 電子マネー、 QRコード決済
席数 32席
個室 無し
貸切 不明（店舗にお問い合わせください）
喫煙可否 全席禁煙
駐車場 無し
設備・サービス オシャレな空間、 落ち着いた空間
コース内容 無し
利用シーン デート、 家族、 子ども、 友人、 お一人様、 接待
サービス テイクアウト
お子様連れ 可能
開業年月日 2025-05-29