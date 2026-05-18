













大谷翔平 最新情報



ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平は17日（日本時間18日）、ロサンゼルス・エンゼルスとの試合に「1番・DH」でスタメン出場。2点タイムリーを含む3安打の活躍を披露した。



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初回、大谷はエンゼルス先発グレイソン・ロドリゲスが投じた152キロのストレートを中堅に弾き返してシングルヒット。幸先の良いスタートを切る。











2－0とドジャースリードで迎えた4回の第3打席。2死満塁のチャンスで打席に立った大谷は、初球のカーブを右前に運び、2点タイムリー安打を放った。タイミングを崩されることなく、初球から見事に対応してみせた。



7－1となった9回には、5番手として登板したライアン・ジョンソンのシンカーを捉えて3安打目をマーク。フィールド全体に長短打を打ち分けた大谷は、この日5打数3安打2打点の大活躍だった。



大谷はこれで4試合連続安打となり、直近4試合で8安打8打点とエンジンがかかってきた。今季の打撃成績は打率.258、7本塁打、24打点、OPS.839となっている。



大谷を中心に打撃陣が爆発したドジャースは、10－1でエンゼルスに大勝。同じロサンゼルスに本拠地を置くエンゼルスとの「フリーウェイシリーズ」をスイープで終え、連勝を5に伸ばした。

























【動画】広角に打ち分け！大谷翔平の3安打がこちら

MLB Japanの公式Xより













／ 3安打の活躍👊

＼



2点タイムリーを含むヒット3本で

先発 を強力に援護！



👉 はエンゼルスに10-1で勝利し

"フリーウェイ・シリーズ"のスイープに成功です

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