













東北楽天ゴールデンイーグルス 最新情報



東北楽天ゴールデンイーグルスの中島大輔は17日、楽天モバイル最強パーク宮城で行われた福岡ソフトバンクホークス戦に「9番・左翼」で先発出場。5回、好返球で二塁走者のホーム生還を阻止した。



0－2とリードされた楽天は5回表、2死二塁で1番・正木智也を迎えた。楽天先発・藤井聖が投じたカウント1－2からの7球目、外角のストレートを捉えられた。



打球は三遊間を抜けていく安打となり、二塁走者の周東佑京は三塁を回った。これに対し、左翼の中島は素早いチャージから、矢のような低い送球をホームに返す。



難しいバウンドとなったが、捕手の太田光が好捕。巧みに走路を空けながらタッチし、快足・周東をホームでアウトにした。



追加点を阻止した楽天だったが、終盤にソフトバンクに得点を許し、最終スコア1－5で敗れた。



今季、中島はここまで34試合に出場して打率.200と苦しんでいるが、この試合では試合の流れを一時引き寄せる攻守を披露。



中堅・辰己涼介、右翼・佐藤直樹らとともに、堅い外野守備陣を形成している。



























【動画】周東の生還を阻止！中島大輔の好返球がこちら

DAZNベースボール公式Xより













韋駄天を止めた



中島大輔 レフトから好返球

太田光 好捕からのタッチ



⚾️楽天×ソフトバンク

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【関連記事】【了】