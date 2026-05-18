広島・辰見鴻之介、猛ダッシュからのスライディングキャッチで併殺！攻守…















広島東洋カープの辰見鴻之介選手は17日、敵地・阪神甲子園球場で行われた阪神タイガース戦の7回から代走で出場。途中から入った左翼の守備で、俊足を活かしたスライディングキャッチで併殺をもぎ取った。











8回、1死一塁の場面で打席には阪神4番の佐藤輝明選手。広島3番手のテイラー・ハーン投手が投じた3球目の直球に詰まり、打球は左翼の前に。



辰見選手が左翼後方から猛ダッシュし、軽快な身のこなしでスライディングキャッチ。飛び出していた一塁走者の中野拓夢選手が戻り切れず、併殺が完成した。



攻撃でも俊足を発揮した。代走で入った7回表には野間峻祥選手の適時打で本塁を踏み、チームの唯一の得点を演出。攻守にわたってその快足を存分に披露した。



2025年オフの現役ドラフトで楽天から広島へ移籍した辰見選手は、昨季ファームで31盗塁を記録しイースタン盗塁王に輝いた俊足が武器の25歳。 代走・守備固めとしてチームに欠かせない存在となりつつある。



広島は1対0で阪神を完封し、辰見選手の攻守にわたる活躍がその勝利を支えた。





















【動画】攻守で俊足が光る！辰見鴻之介の猛ダッシュスライディングキャッチでダブルプレーがこちら



DAZNベースボールの公式Xより













攻守で俊足が光る



辰見鴻之介

レフト後方から猛ダッシュ

スライディングキャッチでダブルプレー



⚾️阪神×広島

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