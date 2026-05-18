













福岡ソフトバンクホークス 最新情報



福岡ソフトバンクホークスの山本恵大は17日、楽天モバイル最強パーク宮城で行われた東北楽天ゴールデンイーグルス戦に「6番・右翼」で先発出場。6回の守備でホーム好返球を披露し、同点のピンチを防いだ。











ソフトバンクは2－1とリードし、6回裏の守備を迎える。この回から先発の前田悠伍に代え、2番手として上茶谷大河をマウンドに送った。



1点を追う楽天は先頭の4番・浅村栄斗が遊安打で出塁すると、続く5番・渡邊佳明の犠打で走者をスコアリングポジションに進めてきた。その後2死二塁となり、打席には前の打席で本塁打を放っている7番の平良竜哉。



カウント3－2からの6球目、高めのカットボールを平良が右方向に打ち返す。打球はバウンドゴロとなって、一二塁間を抜けていく安打となった。



二塁走者は、浅村に代わる代走として入った小郷裕哉。平良の打球を見て一気にホームへ突っ込むが、右翼の山本が果敢なチャージから見事なバックホームを披露。捕手の山本祐大も体を張ってタッチし、同点を阻止した。



山本の好守で勢いに乗ったソフトバンクは終盤に追加点を奪い、最終スコア5－1で楽天に勝利。連敗を4で止め、20勝20敗の勝率5割に戻している。























【動画】猛チャージからこの送球！山本恵大のレーザービーム

DAZNベースボールのXより













ライトからバズーカ砲



山本恵大 見事なバックホーム

同点は許さない



⚾️楽天×ソフトバンク

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