【ファーム】DeNA・井上朋也、移籍後初打点となる先制タイムリー！鋭く一…















横浜DeNAベイスターズ 最新情報



横浜DeNAベイスターズの井上朋也選手は17日、本拠地・横須賀スタジアムで行われたファーム交流戦3回戦の東京ヤクルトスワローズ戦に「5番・左翼」で先発出場。移籍後初となる適時打でチームの勝利に貢献した。











3回、1死満塁の好機で迎えた第2打席。ヤクルト先発のナッシュ・ウォルターズ投手が投じた6球目の直球を力強く捉えて、鋭く一二塁間を抜く2点適時打を放った。



これが移籍後初打点となる先制打となり、この1本がチームの流れをつくった。試合はDeNAが5対4で逃げ切り、井上選手もその勝利に貢献する形となった。



この試合は1安打2打点。大きな結果を残した一方で、他の打席では三振や凡退もあり、一軍復帰へ向けてまだ課題も残す。それでも移籍後初の適時打は、新天地での第一歩として十分な意味を持つ。



今季5月中旬にソフトバンクからトレードでDeNAへ加入した井上選手は、2020年ドラフト1位で花咲徳栄高校から入団したプロ6年目の23歳。



昨季は二軍で打率.276、6本塁打を記録しており、新天地でも打撃でのアピールを続けている。



巧みなバットさばきを武器に、一軍定着を目指す若手内野手の今後に注目したい。























【動画】新天地で躍動！井上朋也の移籍後初タイムリーがこちら

DAZNベースボールの公式Xより













移籍組が活躍中！



昨日は尾形崇斗が活躍

本日は井上朋也が先制となる

タイムリーヒット！



⚾DeNA×ヤクルト（ファーム）

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