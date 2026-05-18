ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは開幕からワールドシリーズ3連覇を目指して好スタートを切っていたが、ここ最近は打線が奮わず、敗戦が目立つようになった。大谷翔平選手も含めた主軸が思ったような成績を残せておらず、デーブ・ロバーツ監督が現状に触れた。米メディア『トゥルー・ブルー・LA』のエリック・ステフェン記者が報じている。

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大谷は今季、打者として苦しい時期を過ごしている。長打率.404は、ロサンゼルス・エンゼルス時代の2021年以来、シーズン内の38試合期間としては最も低い水準だ。

さらに、打撃不振は大谷だけではない。テオスカー・ヘルナンデス外野手も苦しんでおり、ロバーツ監督はヘルナンデスを8番へ降格させた。これほど下位で起用されたのは、トロント・ブルージェイズ時代の2020年8月7日以来となっている。

現在のドジャースは、全員を8番や9番に下げて復調を待つわけにはいかない。本来の姿を取り戻すには、上位や中軸を担う選手たちが、それぞれの打席で結果を出す必要がある。

打線の調子が上がらない状態について、ロバーツ監督は「努力も集中力もある。戦う姿勢もあったと思う。我々はいずれ抜け出す。この中にいる間はとても苛立たしいが、我々には才能も意欲もある。この状態が長く続くとは思えない」と言及した。

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