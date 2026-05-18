大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ムーキー・ベッツ内野手の故障に伴い昇格したキム・ヘソン内野手が、ベッツ復帰後もロースターに生き残っている。ここまでの活躍の賜物といえるが、まだまだ気が抜けない状況は続きそうだ。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

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キムは日本時間15日終了時点で、32試合、打率.274、1本塁打、9打点といった数字をマーク。チームはベッツをメジャー復帰させる際、キムをロースターに残し、アレックス・フリーランド内野手をマイナーに降格させている。

同メディアは「次に負傷者リスト（IL）から復帰する選手はキケ・ヘルナンデス内野手になる見込みで、それはサンティアゴ・エスピナル内野手の時間が終わりを迎える合図にもなりそうだ。一方、トミー・エドマン内野手は現在60日間の負傷者リスト（IL）入りしているが、それ自体は回復状況や復帰時期について多くを示しているわけではない」と離脱野手たちの現状に言及。

その上で、「エドマンが復帰する時には、キムがフリーランドと同じ立場になる可能性がある。とはいえ、時期については全く見通しが立っていないため、彼にはしばらく長いチャンス期間が与えられると考えてよさそうだ。ただ、再び入れ替えを避けたいのであれば、結果を出し続けなければならない。結局のところ、彼にもまだオプションが残っており、ドジャースにとって入れ替え自体は容易だからだ」と記している。

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