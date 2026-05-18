2025－26シーズンのリーグ・アン最終節が現地時間17日に開催された。

最終節の全9試合は一斉開催。5連覇が確定したパリ・サンジェルマン（PSG）はパリFCとのダービーに臨み1－2で敗れた。27分にウスマン・デンベレが途中交代するアクシデントに見舞われると、49分にブラッドリー・バルコラが先制点をもたらすも、75分と90＋3分に失点。現地時間30日に控えるアーセナルとのチャンピオンズリーグ（CL）決勝前最後の試合を白星で飾ることができなかった。

2位RCランスはリヨンとの上位対決に4－0で快勝したほか、マルセイユやオセールも勝利を収めた。南野拓実が所属するモナコはストラスブールに4－5で敗戦。FIFAワールドカップ2026の日本代表メンバーに名を連ねた瀬古歩夢が所属するル・アーヴルはロリアンを撃破し、入れ替え戦行きを回避している。

すでにリーグ・ドゥ（2部リーグ）降格が決定しているナントの試合は、前半途中に一部サポーターがピッチに雪崩れ込み、ヴァイッド・ハリルホジッチ監督や選手たちが避難を余儀なくされる事態に。フランス紙『レキップ』によると、同日中の再開が不可能との判断により中止が発表されたようだ。

最終節の試合結果と順位表は以下の通り。

最終節・試合結果

ストラスブール 5－4 モナコ

リヨン 0－4 RCランス

マルセイユ 3－1 レンヌ

ニース 0－0 メス

ロリアン 0－2 ル・アーヴル

パリFC 2－1 パリ・サンジェルマン

リール 0－2 オセール

ナント 中止 トゥールーズ

スタッド・ブレスト 1－1 アンジェ

順位表

※カッコ内は（勝ち点／得失点差）

1位 パリ・サンジェルマン（76／＋45）

2位 RCランス（70／＋31）

3位 リール（61／＋15）

───────CL出場圏───────

4位 リヨン（60／＋13）

───────CL予選出場圏───────

5位 マルセイユ（59／＋18）

───────EL出場圏───────

6位 レンヌ（59／＋9）

───────ECL出場圏───────

7位 モナコ（54／＋6）

8位 ストラスブール（53／＋11）

9位 ロリアン（45／-3）

10位 トゥルーズ（44／＋1）※1試合未消化

11位 パリFC（44／-3）

12位 スタッド・ブレスト（39／-12）

13位 アンジェ（36／-19）

14位 ル・アーヴル（35／-12）

15位 オセール（34／-10）

───────入れ替え戦───────

16位 ニース（32／-23）

───────自動降格圏───────

17位 ナント（23／-23）※1試合未消化

18位 メス（17／-44）