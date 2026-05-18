ナポリはマンチェスター・ユナイテッドから期限付き移籍で加入しているデンマーク代表FWラスムス・ホイルンドを完全移籍で獲得するようだ。17日、イタリアメディア『カルチョ・メルカート』が報じている。

現在23歳のホイルンドは昨夏、マンチェスター・Uからナポリへ加入すると、ここまで公式戦43試合出場で15ゴール8アシストを記録。ベルギー代表FWロメル・ルカク不在のなか、ナポリの最前線をけん引し、来シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）出場権獲得に貢献した。

ホイルンドは、これまで完全移籍移行への注目が集まっていたおり、ジョヴァンニ・マンナSD（スポーツディレクター）は3月に「ナポリが2026－27シーズンのCL出場権を獲得した時、買い取り義務が発生するが、それに関わらず来シーズンのプランに含まれている」と語り、どのような結果で終わったとしてもホイルンドを迎え入れることを示唆していた。

そして、17日に行われたセリエA第37節でナポリはピサを3－0で撃破。この結果、4位以上を確定させ、来シーズンのCL出場権を獲得が決定した。これに伴い、ホイルンドの買い取り義務条項が発動することになる。

『カルチョ・メルカート』は「ホイルンドの完全移籍を実現するために支払う金額は4400万ユーロ（約81億円）で、2030年6月30日までの4年契約を締結する」と報道。事実上のナポリへの完全移籍が決まり、正式発表を待つことになる。

ホイルンドは母国の名門コペンハーゲンでプロキャリアをスタートさせると、シュトルム・グラーツ、アタランタを経て、2023年夏にマンチェスター・Uに完全移籍で加入。2シーズンを過ごしたものの、高額移籍金に見合った活躍ができず、今季はセリエAで再起を図っていた。