楽天は17日、宿泊助成キャンペーン「仙台プロスポ割」がスタートしたことを発表した。

このキャンペーンでは、2026年5月15日（金）～2027年2月28日（日）の期間中、楽天モバイル 最強パーク宮城で開催する楽天イーグルスの一軍公式戦を観戦し、仙台市内の対象宿泊施設に泊まると、1人1泊あたり最大3,000円がキャッシュバックされる。試合当日の宿泊はもちろん、前日の宿泊も対象となる。

▼ 「仙台プロスポ割」 概要

キャンペーン期間中、楽天イーグルスを含む、対象となるプロスポーツの公式戦を観戦し、仙台市内の宿泊施設に宿泊した方を対象に、1人1泊あたり最大3,000円の助成が行われる。

キャンペーン期間：2026年5月15日（金）～2027年2月28日（日）

※定員に達し次第終了

対象試合：以下のプロスポーツチームの公式戦ホームゲーム

・東北楽天ゴールデンイーグルス

・ベガルタ仙台

・仙台89ERS

・マイナビ仙台レディース

※楽天モバイル 最強パーク宮城において開催される、クライマックスシリーズおよび日本シリーズも対象

※ファーム・リーグ公式戦、公式戦以外のイベント試合等は対象外

※他チームにおいて、下部リーグ戦、練習試合、イベント試合等は対象外

※開催会場は仙台市内に限る

対象となる宿泊：仙台市内の対象宿泊施設での、試合前日の宿泊または試合当日の宿泊を含めた最大3連泊まで

※対象施設はキャンペーン公式サイトにて