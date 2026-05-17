大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間14日、サンフランシスコ・ジャイアンツ戦と戦い4-0で勝利した。相手先発のロビー・レイ投手を攻略しての白星だったが、米メディア『クラッチポインツ』は、その同投手が仲間になるというまさかのトレード案を報じている。

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現在34歳のレイは、メジャーデビューした2014年から昨季までに通算88勝をマークしている先発左腕。今季は同14日終了時点で9登板、3勝5敗、防御率3.04といった数字を残している。

同メディアは「ジャイアンツは現時点で地区4位に沈んでおり、トレード期限までに難しい判断を迫られることになりそうだ。もし売り手に回るのであれば、今後数か月で注目すべき存在がレイだ。彼はドジャースの関心を引く存在になるかもしれない」と言及。

続けて、「レイのトレードは現実的なのだろうか。少なくとも、ドジャースがジャイアンツに接触すること自体は全く不思議ではない。チームは信頼できる先発をもう1枚必要としているが、もし彼が市場に出れば、トレード期限前で最も価値の高い先発の一人になるだろう。もちろん、移籍の可能性は高くないと考える人もいるかもしれない。しかし、それでも十分に現実味のあるシナリオだ」と記している。

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