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ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は今季、開幕から先発ローテーションに復帰しているが、期待されている結果を残せていない。球団は佐々木を先発として起用し続ける方針を示している一方で、配置転換やマイナーでの調整を推す声もある。米メディア『ドジャース・ウェイ』のマーク・パウエル記者が言及した。

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佐々木は今季ここまで7試合に先発し、防御率5.88の成績だ。メジャー通算でも防御率5.14と、期待されたほどの安定感はまだ見せられていない。

一方で、昨季のポストシーズンでの成績は佐々木の大きな評価材料となっている。しかし、その多くは救援投手としての登板によるものであり、現在問われているのは、あくまで先発投手としてどこまで成長できるかという点だ。

その中でアンドリュー・フリードマン編成本部長は「我々は間違いなく彼を長期的な先発投手として見ている。彼がこの世界でエリート投手になる能力とポテンシャルを持っていると強く信じている」と評価している。

様々な声が上がる佐々木の起用についてパウエル氏は「若手選手にとって、メジャー級の打者を相手に苦戦するのは珍しいことではない。しかし、野球史上屈指の海外有望株として彼に寄せられている期待を考えると、ドジャースファンが不安を抱くのも無理はない」と言及した。

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