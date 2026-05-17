◆ 攻守両面で見えた“粗”

17日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』で、解説者の佐伯貴弘氏が中日・鵜飼航丞について言及。打撃と守備の両面で精彩を欠いたことを指摘した。この日、鵜飼は「一番・中堅手」でスタメン出場した。

佐伯氏はまず打撃面に言及。「鵜飼はチームの流れを変えられる存在」と期待を寄せた一方で、内容の悪さを問題視した。初回は先発の髙橋宏斗が三者凡退で良い流れを作った直後だったが、ボール球に手を出して凡退。「待っていない球に反応して詰まらされた」と振り返った。さらに6回の打席では、先発投手に疲れが見え始める場面にもかかわらず、再びボール球に手を出して空振り三振。「相手投手に気持ち良く投げさせてしまった」と指摘した。

続いて守備面では、4回二死満塁の場面を取り上げた。右中間の前方に落ちた打球を処理した際、内野では村松開人がカットを求めていたものの、鵜飼は直接三塁へ送球した。しかしタイミング的には完全にセーフとなる打球で、本来ならばカットマンへ返球して進塁を防ぐべき場面だった。結果的に失点につながらなかったが、佐伯氏は「鵜飼は細川に次ぐような爆発力を持っている選手。ただ打つだけではレギュラーになれない。このような細かなプレーを徹底してほしい」とエールを送った。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』