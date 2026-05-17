大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは5月に入り、野手陣が今一つ機能しない試合が頻発している。今後の戦いへ向け不安が強まっているが、編成本部長のアンドリュー・フリードマン氏は、一時的に下振れているだけとみているようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

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5月のドジャースは日本時間14日終了時点で12試合を戦っているが、この間の総得点数は45得点にとどまっている。その影響もあり、5勝7敗と黒星が先行している状況だ。

同メディアは「ドジャースは水曜日の試合を迎えた時点で、4月中旬以降の成績がメジャーでも屈指の低調なものとなっていた。王朝時代の真っただ中にいるチームとしては期待外れの戦いぶりだったが、フリードマン氏はこの約1か月間の不振について、何よりも偶然の産物だと考えている」と言及。

続けて、「確実に言えるのは、どんな選手にも好不調の波があるということだ。そして、これも野球というスポーツの持つ偶然性の一部だ。不調が選手ごとにバラバラのタイミングで来れば、打線全体としては機能し続ける。でも、それが同時に重なることもある。そうなると、打線全体が深刻な低迷に陥る。私は、それは何か特別な問題というより、かなり偶然的なものだと感じている」という同氏のコメントを伝えている。

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