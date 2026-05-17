フェイエノールトに所属する日本代表FW上田綺世が、25ゴールで2025－26シーズンのエールディヴィジ得点王に輝いた。

フェイエノールト加入3年目の上田は、ロビン・ファン・ペルシ―監督の信頼を掴み、センターフォワードのスタメンとして定着。序盤からゴールを重ね、第9節ヘラクレス戦でハットトリックを記録すると、第15節ズウォレ戦では圧巻の1試合4ゴールを達成し、得点ランキング首位を独走した。

2026年に入り、一時は得点から遠のいたものの、2試合連続2ゴールを奪うなど、2位フェイエノールトのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）出場権を獲得に大きく貢献。最終節は休養で欠場したが、今季はリーグ戦31試合出場25ゴール2アシストを記録し、エールディヴィジ得点王に輝いた。

なお、2位に17ゴールを挙げたベルギー代表FWミカ・ゴッツがランクイン。3位には16ゴールのAZに所属するアイルランド代表のFWトロイ・パロットと、最終節でPKを決めたPSV所属のアメリカ代表FWリカルド・ぺピが入った。5位には王者PSVのモロッコ代表MFイスマエル・サイバリが名を連ねている。

エールディヴィジの得点ランキングは以下の通り。

■得点ランキング

1位：上田綺世（25ゴール／フェイエノールト）

2位：ミカ・ゴッツ（17ゴール／アヤックス）

3位：トロイ・パロット（16ゴール／AZ）

3位：リカルド・ぺピ（16ゴール／PSV）

5位：イスマエル・サイバリ（15ゴール／PSV）