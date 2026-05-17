AFC U17女子アジアカップ 中国2026の決勝が17日に行われ、U－17女子日本代表はU－17女子朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）代表と対戦。1－3で敗れ、準優勝に終わった。

12チームが参加するU17女子アジアカップは、今回で10回目の開催。上位4チームには、今年10月からモロッコで行われる2026 FIFA U-17女子ワールドカップへの出場権が与えられる。2大会ぶり5度目のアジア制覇を目指すリトルなでしこは、グループステージを3戦全勝で突破すると、準々決勝ではU－17女子韓国代表を1－0で破り、W杯出場権を獲得。そして、準決勝ではU－17女子オーストラリア代表を4－0で撃破し、決勝戦へと駒を進めた。

決勝で対戦するのは北朝鮮。2024年の前回大会で決勝で敗れたことに加え、昨年11月に行われたFIFA U-17女子ワールドカップの準々決勝でも1－5と完敗しており、雪辱を期すべき相手となる。

試合は、序盤から北朝鮮に押し込まれ日本は我慢の時間帯が続いたが、30分にクロスボールをユ・チョンヒャンに収められると、エリア内でパスをつながれ、最終的にユ・チョンヒャンに先制点を許してしまう。

さらに50分にもロングボールに抜け出したユ・チョンヒャンがループシュートを沈めて追加点。リトルなでしこは2点のビハインドと苦しい展開となる。それでも直後の53分、林祐未がDFラインの背後を突くと、GKとの1対1を制し、1点差に迫る。

しかし、55分に失点。ユ・チョンヒャンのアシストからキム・ウォンシムがミドルシュートを決め切り、再びリードを2点に広げられてしまう。日本は交代カードを使い、フレッシュな選手を投入する。攻撃のギアを上げたいところだったが、ユ・チョンヒャンにハットトリックとなる自身3ゴール目を奪われ、万事休す。

84分には樋口ららが、右サイド奥深くに侵入し、クロスを上げるなど、最後まで追加点を目指したが追撃とはならず。試合終盤にもユ・チョンヒャンにゴールを許し、日本は1－5で敗れた。

【スコア】

U－17女子日本代表 1－5 U－17女子北朝鮮代表

【得点者】

0－1 30分 ユ・チョンヒャン（U－17女子北朝鮮代表）

0－2 50分 ユ・チョンヒャン（U－17女子北朝鮮代表）

1－2 53分 林祐未（U－17女子日本代表）

1－3 55分 キム・ウォンシム（U－17女子北朝鮮代表）

1－4 81分 ユ・チョンヒャン（U－17女子北朝鮮代表）

1－5 89分 ユ・チョンヒャン（U－17女子北朝鮮代表）

【ゴール動画】林祐未の追撃ゴール



