セリエA第37節が17日に行われ、来季のUEFAチャンピオンズリーグ（CL）出場権を争う2位ナポリ、3位ユヴェントス、4位ミラン、5位ローマ、6位コモの試合は日本時間19時に一斉開催された。
今シーズンのセリエAは、3試合を残してインテルが2シーズンぶり21回目の優勝が決定。それでも、CL出場権争いは混戦を極めており、2位ナポリから6位コモまで勝ち点差「5」の中に5チームがひしめき合っている。
2位ナポリは、すでにセリエB降格の決まっているピサとの一戦で、20分にスコット・マクトミネイがミドルシュートを沈めると、26分にはCKからアミル・ラフマニが追加点を挙げる。後半アディショナルタイムにもネットを揺らし、3－0で勝利。勝ち点を「73」に伸ばし、来季のCL出場権を獲得した。
3位ユヴェントスは、ホームでフィオレンティーナと対戦。アウェイのフィオレンティーナは35分、シェール・エンドゥールがネットを揺らすと、83分にロランド・マンドラゴラがミドルシュートで追加点。後半圧力をかけ続けたユヴェントスだったが、最後まで得点を奪うことはできず、0－2と手痛い敗戦を喫した。
4位ミランはジェノアのホームに乗り込むと、50分にクリストファー・エンクンクが自ら獲得したPKを沈める。ミランは82分にザカリー・アテカメが強烈なミドルシュートを突き刺し、大きな追加点を奪取すると、ジェノアの反撃を1点に抑え、2－1の逃げ切りに成功した。
ラツィオとのダービーマッチの臨んだローマは、40分にCKからジャンルカ・マンチーニがヘディングシュートを叩き込み先制。さらに後半に入り、66分にも再びCKからマンチーニが頭で合わせ、スコアを2－0とし、ローマが試合を優勢に進める。迎えた
69分には、ローマのウェズレイとラツィオのニコロ・ロヴェッラが小競り合いを起こし、両者退場のアクシデントが発生する。それでもローマはこのまま試合を終わらせ、2－0で勝利を収めた。
クラブ史上初の欧州大会出場権を獲得したコモは、日本代表GK鈴木彩艶を擁するパルマと対戦。コモは前半、パルマの守備ブロックをなかなか崩せずにいたものの、58分に左からの折り返しにアルベルト・モレノが合わせ、1－0で白星を上げた。
■試合結果
ピサ 0－3 ナポリ
コモ 1－0 パルマ
ジェノア 1－2 ミラン
ローマ 2－0 ラツィオ
ユヴェントス 0－1 フィオレンティーナ
インテル － ヴェローナ
アタランタ － ボローニャ
ウディネーゼ － クレモネーゼ
サッスオーロ － レッチェ
カリアリ － トリノ
■暫定順位表
※（）内は勝ち点／得失点差 ★は1試合未消化
1位 インテル（85／＋54）★
2位 ナポリ（73／＋21）
3位 ミラン（70／＋19）
4位 ローマ（70／＋26）
───────CL出場圏───────
5位 コモ（68／＋33）
6位 ユヴェントス（68／＋27）
───────EL出場圏───────
7位 アタランタ（58／＋16）★
───────ECL出場圏───────
8位 ボローニャ（52／2）★
9位 ラツィオ（51／0）
10位 ウディネーゼ（50／－1）★
11位 サッスオーロ（49／－2）★
12位 トリノ（44／－18）★
13位 パルマ（42／－19）
14位 ジェノア（41／－9）
15位 フィオレンティーナ（41／－9）
16位 カリアリ（37／－15）★
17位 レッチェ（32／－24）★
───────自動降格圏───────
18位 クレモネーゼ（31／－23）★
19位 ヴェローナ（20／－34）★
20位 ピサ（18／－44）