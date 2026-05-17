セリエA第37節が17日に行われ、来季のUEFAチャンピオンズリーグ（CL）出場権を争う2位ナポリ、3位ユヴェントス、4位ミラン、5位ローマ、6位コモの試合は日本時間19時に一斉開催された。

今シーズンのセリエAは、3試合を残してインテルが2シーズンぶり21回目の優勝が決定。それでも、CL出場権争いは混戦を極めており、2位ナポリから6位コモまで勝ち点差「5」の中に5チームがひしめき合っている。

2位ナポリは、すでにセリエB降格の決まっているピサとの一戦で、20分にスコット・マクトミネイがミドルシュートを沈めると、26分にはCKからアミル・ラフマニが追加点を挙げる。後半アディショナルタイムにもネットを揺らし、3－0で勝利。勝ち点を「73」に伸ばし、来季のCL出場権を獲得した。

3位ユヴェントスは、ホームでフィオレンティーナと対戦。アウェイのフィオレンティーナは35分、シェール・エンドゥールがネットを揺らすと、83分にロランド・マンドラゴラがミドルシュートで追加点。後半圧力をかけ続けたユヴェントスだったが、最後まで得点を奪うことはできず、0－2と手痛い敗戦を喫した。

4位ミランはジェノアのホームに乗り込むと、50分にクリストファー・エンクンクが自ら獲得したPKを沈める。ミランは82分にザカリー・アテカメが強烈なミドルシュートを突き刺し、大きな追加点を奪取すると、ジェノアの反撃を1点に抑え、2－1の逃げ切りに成功した。

ラツィオとのダービーマッチの臨んだローマは、40分にCKからジャンルカ・マンチーニがヘディングシュートを叩き込み先制。さらに後半に入り、66分にも再びCKからマンチーニが頭で合わせ、スコアを2－0とし、ローマが試合を優勢に進める。迎えた

69分には、ローマのウェズレイとラツィオのニコロ・ロヴェッラが小競り合いを起こし、両者退場のアクシデントが発生する。それでもローマはこのまま試合を終わらせ、2－0で勝利を収めた。

クラブ史上初の欧州大会出場権を獲得したコモは、日本代表GK鈴木彩艶を擁するパルマと対戦。コモは前半、パルマの守備ブロックをなかなか崩せずにいたものの、58分に左からの折り返しにアルベルト・モレノが合わせ、1－0で白星を上げた。

■試合結果

ピサ 0－3 ナポリ

コモ 1－0 パルマ

ジェノア 1－2 ミラン

ローマ 2－0 ラツィオ

ユヴェントス 0－1 フィオレンティーナ

インテル － ヴェローナ

アタランタ － ボローニャ

ウディネーゼ － クレモネーゼ

サッスオーロ － レッチェ

カリアリ － トリノ

■暫定順位表

※（）内は勝ち点／得失点差 ★は1試合未消化

1位 インテル（85／＋54）★

2位 ナポリ（73／＋21）

3位 ミラン（70／＋19）

4位 ローマ（70／＋26）

───────CL出場圏───────

5位 コモ（68／＋33）

6位 ユヴェントス（68／＋27）

───────EL出場圏───────

7位 アタランタ（58／＋16）★

───────ECL出場圏───────

8位 ボローニャ（52／2）★

9位 ラツィオ（51／0）

10位 ウディネーゼ（50／－1）★

11位 サッスオーロ（49／－2）★

12位 トリノ（44／－18）★

13位 パルマ（42／－19）

14位 ジェノア（41／－9）

15位 フィオレンティーナ（41／－9）

16位 カリアリ（37／－15）★

17位 レッチェ（32／－24）★

───────自動降格圏───────

18位 クレモネーゼ（31／－23）★

19位 ヴェローナ（20／－34）★

20位 ピサ（18／－44）