明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第17節が17日に行われ、川崎フロンターレとFC町田ゼルビアが対戦した。

現在勝ち点「23」の川崎は、勝てば5位に浮上する一戦。対する町田はPK戦での勝利を含めて3連勝中。鹿島アントラーズのEAST優勝は決まったものの、今節と最終節の結果次第では2位に上がるチャンスも残されている。

一進一退の攻防が続くなか、最初のビッグチャンスは川崎。エリア内でフリーとなった脇坂泰斗にボールが渡り、反転しながらシュートを放つもポストに直撃。32分にも伊藤達哉とのワンツーから脇坂にチャンスが訪れるも、GK谷晃生は立ちはだかる。

すると39分、試合の均衡を崩したのはテテ・イェンギ。FKに高い打点でヘディングシュートを合わせ、劣勢ながらも町田が先制点を奪う。

後半に入り、ビハインドを背負った川崎は攻勢を強め、果敢にエリア内に侵入するものの、町田のDF陣を破ることはできず。それでも88分にオン・フィールド・レビュー（OFR）を経てPKを獲得。これを脇坂が決め切り、終盤に試合を振り出しに戻す。

試合はPK戦に突入。川崎のGK山口瑠伊と町田のGK谷が1本ずつを止めると、町田の6人目仙頭啓矢が失敗。対して川崎は、持山匡佑が成功させ、川崎がPK戦を制した。

次戦、川崎は24日に敵地で水戸ホーリーホックと、町田は22日にホームで浦和レッズとそれぞれ対戦する。

【スコア】

川崎フロンターレ 1－1（PK：5－4） FC町田ゼルビア

【得点者】

0－1 43分 テテ・イェンギ（FC町田ゼルビア）

1－1 89分 脇坂泰斗（PK/川崎フロンターレ）

【動画】テテ・イェンギのゴール



