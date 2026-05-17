サウジアラビアのジェッダにて開催中のAFC U17アジアカップに臨んでいるU－17日本代表のMF北原槙（FC東京）が3試合5得点と大爆発。得点王レースでも単独首位を走る好調ぶりをみせている。

「正直、自分でもビックリしている気持ちがありつつ、いままでやってきたことが結果として出ている喜びもあります」

2得点を奪って4強進出を決めた15日の準々決勝後、北原は自らの“ゴールラッシュ”についてそう語り、笑顔を浮かべた。

ようやく結果が付いてきた。

そんな実感になったのも無理はない。昨年は高校1年生ながらJ1リーグへの出場を重ねて7試合に出場して話題を呼んだ一方で、“ゴール”という数字を残すには至らなかった。

今年に入ってからは百年構想リーグでの出番は巡ってこず、不完全燃焼の日々が続いており、2月に行われたU－17日本代表の大会では、そんな現状に対する悔しさを噛み殺したようなコメントも残している。

そして今大会を前に、掲げた目標は「北原槙の価値を証明する」ということ。そのために「結果を数字で残していく」ことも宣言していた。

大会初戦となったU－17カタール代表戦で、早速2得点を奪うスタート。特にドリブルからの左足シュートを突き刺した2点目は、小野信義監督も「ああいう蹴り方で点を取りきれる選手は日本人ではなかなかいない」と舌を巻く左足での“ゴラッソ”で、本人も「自身を持って（足を）振れた。気持ち良かった」と振り返る会心の一撃だった。

この試合で北原は何かを吹っ切ったようにも見えた。「点を取ってみんなから褒められたり、頭を叩かれたり、祝福されるのが本当にうれしかった」と笑ったように、サッカーの原初的な喜びとも言える“公式戦でゴールする快感”を再確認した日本の10番は、その後も違いを作っていく。

U－17中国代表との第2戦でも途中出場からゴールを決め、休養した第3戦を経たU－17タジキスタン代表との準々決勝では、0－0のまま迎えた前半終了間際に決勝点となる先制弾を技巧的なキックで突き刺し、さらに60分にも2点目のゴールを鮮やかに流し込んだ。「股を閉じているのが見えたので、横を狙った」という沈着さも含め、“北原らしさ”がしっかり表現されていた。

こう書いていくと、「北原は気持ち良く点を取って楽しくやっている」、と解釈されそうだが、そうした“子どものサッカー”から一歩踏み出し、“プロフェッショナルのサッカー”を実践する選手としてのあり方も感じさせるようになっている。

U－17日本代表の小野信義監督は、FC東京での練習試合も視察し、北原について「守備の強度が足りていないし、もっとやれるはず」と感じ、3月のアルゼンチン遠征などの場を通じて本人にも厳しく伝えていた。「北原槙は、もっとやれる奴だろ？」と。

元より単なるテクニシャンではなく、運動能力の高さも武器とする選手であり、守備で強度を出せないわけではない。本人も「プロで評価されていくのに必要な要素」として守備で強度を出す重要性は自覚しており、相手ボールを厳しく追撃し、素早くポジションに戻り、あるいは飛び出していくというタスクも意欲的にこなしている。

これがFC東京のトップチームならば、むしろ先輩たちがサポートして苦手な部分を補い、北原にはノビノビやってもらおうというムードにもなるのだが、U－17代表は北原が10番を背負って引っ張っていく必要のある場所だ。むしろ、一番重いタスクを攻守でこなさなければ、話にならない。

そのことを本人もわかっているため、準々決勝の試合後などは「自分含めて、前半はぬるかった」と喝破し、自らを強く戒めた後半は気合い十分の守備を何度も披露。明らかな違いを作ってみせていた。

10番らしく「チームが苦しいときに点を取れる選手であること」を目標に掲げる北原は、現代サッカーに適応したアスリート型の選手としてのタスクもしっかり表現するようになっている。

もちろん、トップレベルの選手に比べると、まだまだ足りていない部分もあるし、本人も別に満足はしていない。ただ、今大会の北原は、日本代表のユニフォームを着て戦う責任感も感じながら、確実に新しい階段を登りつつある。

「自分たちが日の丸を背負う責任っていうのをしっかりと背負って勝つ」

残すは19日の準決勝と22日の決勝のみ。アジア王者としてU－17ワールドカップへ進むために、残る2試合も日本の10番は攻守で結果を残しにいく。

取材・文＝川端暁彦