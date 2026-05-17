大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、先発ローテーションの一角を担う佐々木朗希投手が復調を目指し奮闘している。現在は4試合連続で3失点以上を記録中だが、苦しい状況が続く中でも確かな変化を見せているようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

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今季の佐々木は日本時間14日終了時点で、7登板、1勝3敗、防御率5.88、被安打39、四死球20、31奪三振といった投球成績を記録。直近で登板した12日のサンフランシスコ・ジャイアンツ戦では、5回3失点、被安打6、四死球2、5奪三振という結果だった。

その佐々木について、同メディアは「前回のジャイアンツ戦では投球アナリストの『ピッチングニンジャ』や、ドジャース解説者のオーレル・ハーシュハイザー氏が、投球フォームが簡素化されている点を指摘していた。動作の要素を減らすことでワインドアップをややコンパクトにし、その結果として、速球をより安定してコントロールできるようになっている」と言及。

続けて、「もし彼が速球を安定してストライクゾーンに投げ込めるようになれば、たとえ多少ヒットを許したとしても、不利なカウントに追い込まれる場面を減らすことができる。次の課題は球の変化の質を向上させることだ。今季は安定した球速で投げられるようになり、制球力も少しずつ改善してきている。そのため、残る改善点は球の変化そのものになりつつある」と記している。

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