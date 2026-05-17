今日の運勢 5月18日（月） 12星座占いランキング第1位は水瓶座（みずがめ座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年5月18日（月）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）5月18日（月）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の蝶ちょ（ちょうちょ）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は水瓶座（みずがめ座）！ あなたの星座は何位……？イメージしたものが形になっていくようです。忙しくなるかもしれませんが、充実することでしょう。自分の想いや考えを上手く伝えられるので、認識の行き違いなども減って安心できそう。我慢するようなことが続いていたのであれば、今日は思いっきり自分を解放できそう。羽を広げて自由に過ごしてみましょう。エネルギッシュなあなたの周りには、明るい人たちが集まってくるようです。集中力が高まっている様子。知らなかったことを知っていくと、さらに深く学びたくなるようです。お金を生み出すようなアイデアもわいてくるかも。ノートなどに書き出してみると良いでしょう。気になっていた相手とじっくり話せる機会がありそう。質問してみたかったことなど聞いてみると良いでしょう。今日は、ファッションやメイクをいつもより華やかにしてみると運気アップ。気になっていた場所に出かけてみると◎。欲しかったものが買えたり、観たかった景色が見られたりするようです。心がワクワクすると、仕事や勉強に対してもモチベーションが上がりそう。友人たちと楽しい時間を過ごすことができるようです。考えていることや好きなものなど、色々話してみると良いかも。少し苦手意識があった相手と共通点が見つかることもありそう。普段掃除をしない場所などを片付けてみましょう。不要なものは処分して、今の自分に必要なものを整えていくと良いでしょう。今日は料理をするのもおすすめ。身体が欲しがっている食材を使ってみて。にぎやかな場所や華やかな雰囲気の人と接するようです。自分とは異なる価値観に触れると、やる気が湧いてくるかも。1週間の目標などを決めて、アクティブに過ごすようにしましょう。今日は、好きなことや気になっていたことをやってみましょう。自分をアップデートするつもりで、勉強や運動など頑張ってみるのもアリ。だらだらしていると、もったいないかも。心がモヤモヤする場合は、原因となっているものを解決していくようにしましょう。少し大変かもしれませんが、向き合うことでスッキリできそう。神社仏閣など神聖な場所へ行くとパワーアップ！急な用事などが入りやすいかも。慌ただしい一日になりそうですが、集中して取り組めることでしょう。ただし疲れは出やすい様子。夜はマッサージをするなど、自分のことを労るようにしてみて。言いたいことがあるのに、タイミングを逃してしまうなどして、少しイライラしてしまいそう。とくにパートナーや恋人に対して思うところがあるならば、お互いにリラックスした状態で話せるようにすると良いでしょう。軽やかな発信が流れを変えて、落ち着いた行動が未来を固めるタイミング。伝えるべきことはしなやかに、守りたいものには誠実に。ぬくもりあるご縁ほど、これから強く育っていくでしょう。■監修者プロフィール：蝶ちょ（ちょうちょ）東京・池袋占い館セレーネ所属。電話占いメルにも出演。第六感で人の想いを捉える羅針盤ヒーラー。霊感タロット、四柱推命、宿曜占星術でオーダーメイドの鑑定を手掛ける。転職、結婚、離別など多くの経験から、今どう動くべきか悩む人に寄り添いナビゲートする。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube： https://www.youtube.com/@ataru-uranai