大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは現在、エドウィン・ディアス投手が右肘の遊離体を理由に故障者リスト（IL）に入っている。今季後半戦で復帰するとみられているが、米メディア『ファンサイデッド』は、見込み通りに戻ってこられるのか厳しい視線を注いでいる。

毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］

今季のディアスは7登板、1勝0敗4セーブ、防御率10.50と不調に陥っていた中、日本時間4月21日にIL入り。翌月11日には60日間に期間が移行している。

同メディアは「彼はIL入り前から、速球の球速低下や空振り率の大幅な落ち込みといった不安材料が存在していた。もしかすると、それは単なるシーズン序盤特有の鈍りであり、本来の状態へ仕上げている途中だっただけなのかもしれない。しかし、今や彼は手術を受け、後半戦まで離脱することになってしまった。そのため、ドジャースが獲得したはずの“絶対的リリーバー”が、今年中に姿を現すのか疑問視するのも無理はない」と指摘。

続けて、「ドジャースはトレード期限を前に再び、勝負所での救援陣に関する不安を抱えている。もし説得力のある解決策を見つけられなければ、このブルペンこそが、ドジャースがワールドシリーズ3連覇を逃す理由になる。そう考えても不思議ではない」と記している。

【関連記事】

【了】