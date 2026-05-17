鎌倉駅を出て徒歩6分ほど。メインの小町通りと若宮大路を結ぶ通り沿いに「じゃらぁとや 鎌倉」が2026年4月23日にオープンしました！

以前から「じゃらぁとや」に覚えがあった筆者、さっそくお店に伺ってきました。その様子をレポートします！

横浜の姉妹店として鎌倉にオープン

1987年創業、横浜ジョイナスにある「伊太利亜のじゃらぁとや」をご存じの方も多いかもしれません。

もともと創業者ご家族が鎌倉に住んでいたこともあり、鎌倉出店は以前から検討されていたそうですが、なかなかタイミングが合わずにいたのだとか。

そして今回、縁とタイミングが重なり、念願の2号店として「じゃらぁとや 鎌倉」がオープンしました。

また、創業者のお父様は「じゃらぁとや」以前から、関内で有名な老舗スペイン料理店を経営していたこともあり、鎌倉店ではその流れを汲んだスペイン料理を楽しめるバルも店内奥に併設。

ジェラートだけでなく、スペイン料理とワインも楽しめるお店になっています。

ジェラートコーナー

50種類以上あるフレーバーの中から、厳選された18種類が並びます。いちごミルクやバニラといった定番に加え、季節ごとにラインナップは変わるそうです。

着色料や保存料は一切使用せず、天然素材の風味を生かしたジェラートを店内で手作りしているそうです。さらに、すべてのフレーバーは試食が可能です。

鎌倉店はオープン間もないながら、口コミで話題となっており、すでに「大葉」と「そば茶」が人気フレーバーとのこと。

ラムレーズンは、ラム酒に漬け込んだレーズンをそのまま使用しており、アルコールがしっかり感じられる大人向けの味わい。お酒にも合うフレーバーが多いのも魅力です。

サイズは、ピッコロカップ（S）、シングルカップ（M）を選ぶと2種類のフレーバーが楽しめます。シングルコーンは1種類のみとなるため、好みに合わせて選べます。

まずは店内右手の券売機でチケットを購入し、その後フレーバーを選んでスタッフに渡すスタイルです。

筆者はピッコロカップ（430円・税込）を選び、いくつか試食させてもらいました。

もちろん「大葉」も試食。ひと口でしっかり大葉を感じつつ、ミルクのコクと合わさることで、まるでミントのような爽やかさ。甘いものが苦手な方にもおすすめできる意外性のある味わいでした。

悩んだ末に選んだのは、もうすぐ終了予定という「ストロベリーミルフィーユ」と、試食で気に入った「そば茶」。

ストロベリーミルフィーユは、パイのサクサク感といちごの果肉感がしっかり感じられ、甘すぎず上品な仕上がり。

そば茶は、そばの実が細かく入った香ばしい和テイストのジェラートで、一度食べるとファンになる人が多いのも納得の味わいです。

まだまだ気になるフレーバーが多く、筆者もまた訪れたいと思いました。

バーコーナー

店内奥のバーコーナーは、スペイン料理店の内装の雰囲気を感じさせる、落ち着いた空間になっています。

20:00まで営業していることもあり、近隣で働く方や地元の方がふらりと立ち寄ることも多いそう。ワインとともにスペイン料理を楽しんだり、ジェラートをつまみに一杯という楽しみ方もできます。

まとめ

テラス席はペット同伴も可能で、散歩の途中に立ち寄れるのも嬉しいポイントです。ジェラートはもちろん、本格スペイン料理とワインも楽しめるのが魅力。

子どもから大人まで幅広く楽しめるフレーバーがそろい、「大葉」や「そば茶」は一度食べればクセになる味わいです。

ぜひ、鎌倉散策の際には立ち寄ってみてくださいね。

The post じゃらぁとや鎌倉 first appeared on 湘南人.