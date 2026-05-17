大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今年2月、サンティアゴ・エスピナル内野手とマイナー契約を結んだ。同選手はその後メジャー契約に切り替わると、ムーキー・ベッツ内野手の復帰に伴うロースター入れ替えも生き残ったが、その裏で契約条項が見直されていたという。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

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同メディアは「ジアスレチックのケイティ・ウー記者によると、エスピナルは契約内容が再編されたことで、少なくとももうしばらくはドジャースに残留する見込みとなっている。彼が結んだ1年250万ドルの契約には、彼が最初の45日以内に解雇された場合、球団が残りの給与の支払いを実質的に免除される条項が含まれていた。チームがその期限を延長したことで、ベッツが復帰しても彼がロースターから外されることはないだろうという最初の兆候が示された」と言及。

続けて、「しかし、今月末にキケ・ヘルナンデス内野手が復帰可能になれば、エスピナルにとって再び厳しい状況が訪れるかもしれない。そのため、チームは少なくとも今後2週間ほどは彼を右の代打要員として、また左投手先発時には、マックス・マンシー内野手に代わるスタメン候補として起用していく見込みだ」と記している。

日本時間14日の試合で移籍後初となる1号ソロを放ったエスピナルだが、この調子でアピールを続け生き残ることはできるのだろうか。

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