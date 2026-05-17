ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今季、開幕からナ・リーグ西地区の首位を走っていたが、サンディエゴ・パドレスに首位の座を渡してしまった。パドレスも好調という状況ではない中での首位陥落は、ドジャースにとって大きな意味を持つことになる。米メディア『フライアーズ・オン・ベース』のPJ・ポッター記者が言及した。

毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］

パドレス打線は、主力選手たちが本来の力を発揮できていない。フェルナンド・タティスJr.外野手は今季まだ本塁打がなく、マニー・マチャド内野手とジェイク・クロネンワース内野手はともに打率2割未満だ。さらに、ジャクソン・メリル外野手もOPS+82にとどまっている。

チーム全体のOPSは.667でナ・リーグ13位だ。ドジャースが多くの攻撃部門で上位につけていることを考えれば、打線の差は大きい。それでもパドレスは勝ち星を重ね、首位の座を奪った。

投手陣に目を向けても、マイケル・キング投手とランディ・バスケス投手を除けば、先発陣も安定感を欠いているのが実情だ。1点差試合の成績も5勝4敗で、特別に勝負強さだけで勝っているとも言い切れない。

好調とは言えないパドレスに追いつかれたことに対して、ポッター氏は「パドレスがここまで上り詰めたことを考えると、ドジャースファンは気分を悪くしているはずだ。パドレスはドジャースに食らいついており、彼らにとっては非常に悪い状況だ」と言及した。

【関連記事】

【了】