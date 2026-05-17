「メジャーへ向けたステップとなる」ドジャース、故障投手が実戦復帰へ！…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは現在、故障により戦列を離れている選手がいる。トミージョン手術からの復活を目指す中、ハムストリングの負傷を抱えたリバー・ライアン投手もその一人だが、間もなく実戦復帰を迎えられそうだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］

ライアンはメジャーデビュー直後の2024年8月に右肘を痛めると、トミージョン手術を受けることになり2025年を全休。今季はオープン戦で4登板、防御率1.86と好成績を残していたが、4月上旬にハムストリングを痛めマイナーの故障者リスト（IL）に入った。

同メディアは「3A所属のライアンが金曜日に先発登板する予定となっている。同日の登板は、4月11日以来初めてのマウンドとなる。3Aでは今季2試合に先発し、計7イニングで防御率5.14を記録。こうした振るわない成績には、ハムストリングの負傷が影響していた可能性もある」と言及。

続けて、「ドジャースは明らかに、ライアンにメジャー級の可能性を見出している。そして、今回の登板は、メジャー復帰へ向けた次のステップとなるかもしれない。彼はまずマイナーで本来の状態を取り戻すことに集中する必要があるが、今季の先発陣はここまで少なからず変動が続いており、チャンスがもたらされる可能性もある。唯一の問題は、彼がその時までに準備を整えられているかどうかだ。そして、その第一歩となるのが金曜日の登板となる」と記している。

【関連記事】

【了】