













山本由伸 最新情報

ドジャースが5-2で勝利を収めた14日（日本時間15日）のサンフランシスコ・ジャイアンツ戦。同試合で、ベンチにいた山本由伸が同僚にささやかなイタズラをされるシーンがあった。



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大谷翔平と談笑しながら試合を見ていた山本だが、着ていたパーカーのフードには、複数のガムが詰め込まれていった。











実行犯は、山本や大谷の女房役でもある捕手のウィル・スミス。同試合では大谷に代わって「1番・DH」で出場し、初回に先頭打者本塁打を放つ活躍を見せたが、ベンチでも存在感を放っていた。



ベンチでの何気ないやり取りからも、ドジャースの良好なチームの雰囲気が伝わってくるワンシーンだった。



現時点でドジャースは、27勝18敗で首位をキープ。18日（日本時間19日）からは、同地区2位のサンディエゴ・パドレスとの首位攻防戦に臨む。























【動画】山本のフードに大量のガム！“イタズラシーン”がこちら

MLB Japanの公式Xより













😏 にドッキリ！



山本由伸がウィル・スミスに飴を詰め込まれる… は見て見ぬふりをしつつもニヤニヤ！流石のチームワークです！😂

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