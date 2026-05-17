DOMIれていない打線

久々にホームに戻った西武7回戦（5/15、エスコン）は平良海馬らライオンズ投手陣に抑え込まれ、わずか2安打のゼロ封だった。言い訳を最初にさせてもらうなら皆、ビジター連戦で疲れている。3カード連続のビジターゲームは仕方ないとして、（この西武7回戦もそうだが）対戦相手は移動日あり、ファイターズは「移動ゲーム」のパターンが何故か多いのだ。「移動ゲーム」は演劇でいう乗り打ち、当日移動＆当日興行のハードワークだ。芝居の世界は裏方スタッフだけ先に現地入りして、舞台セットを組んだりする。野球の場合は先発予定のピッチャーだけチームと別行動にする。

とはいえ移動日があったら平良や篠原響、岩城颯空が打てたかという問題である。当たり前だが、いいピッチャーはなかなか打てない。ファイターズはチームホームラン数トップのイメージから、よく「重量打線」と評されるのだが、実際のところ最近は打ち負けているケースが多い。圧倒する、支配するの意味を持つ英単語、ドミネイトから「DOMIれ!」をチームスローガンに掲げるファイターズだが、あんまりDOMIれていないのだ。チームホームラン数は多いが被ホームラン数も多い。しかも、（楽天・浅村栄斗など）同じ選手に何度もホームランを食らう。

新庄剛志監督は今季、レギュラー固定を匂わせていた。トライアウトと称し戦力を探る時期は終わり、また実戦のなかで育てる時期も終わった。今シーズンは勝負のときだ。勝つための選手起用に切り替えていく。そういうニュアンスのコメントが報じられた。が、開幕以降、それはトーンダウンしてしまう。チーム事情がそれを許さない。ファイターズは完成形ではなかったのだ。新庄監督はカストロや大塚瑠晏を起用するなど苦心のやりくりを続けている。

で、5月に入っていちばんの変化は郡司裕也を4番から外したことではないか。「4番郡司」は昨秋、早々とファンフェスで発表された2026ファイターズの売りだった。場面によって右打ちもできるし、外野フライも打てる。ホームランを狙うこともできる。郡司は「返すバッター」として大変有能だった。それが今シーズンはうまく機能していないのだ。新庄監督は「開幕から30試合で打率2割8分打ってなかったら2軍に落とそうかな」とノルマを口にしていた。まさか未達になるとは考えてなかっただろう。5/4楽天戦（開幕から33試合め）で初めて4番から外し、さすがに2軍落ちはないかと思ったら翌週のZOZOマリンシリーズで鎌ケ谷との「親子ゲーム」を体験させた。まぁ、懲罰的な2軍戦出場ではなく、鎌ケ谷の設備でデータを取るなど、バッティングを見直す機会を設けたんだと思う。

レイエスの前後のバッターがポイント

郡司に代わって4番を務めることになったのは昨シーズンの2冠王、レイエスだ。もちろんレイエスはパ・リーグを代表する強打者であり、ファイターズの主砲だ。新庄監督はかねて「ファイターズはレイエスのチーム」と明言しており、その打棒がチーム成績に直接はね返るのだが、可能なら打線の組み方として「4番レイエス」は避けたかった。

ファイターズ打線が機能するためにはレイエスの前後の打者が肝だ。ここでは「返すバッター」と「まとめるバッター」という言い方をしたい。上位打線がチャンスメークをして、「返すバッター」がしっかり得点する。これは郡司のイメージなのだ。いわゆるクラッチヒッター。「返すバッター」はホームランはいらない。センター返しのヒットや外野フライでいい。で、相手投手にダメージを与えたところで「まとめるバッター」が登場する。これはレイエスのイメージだ。ホームランや長打で走者一掃してしまう。ビッグイニングが作れる。DOMIれる。レイエスにクラッチヒッターの役割を担わせるのはもったいないのだ。打線自体も一枚薄くなる。

レイエスの調子は上向きだ。直近のビジターゲームで3試合連続ホームランが飛び出し、打球が上がるようになってきた。ずっと本調子じゃないと言われてきたが、打率は残していた。残していたが、やっぱりクラッチヒッターという感じではない。破壊力を発揮してこそ本領だ。