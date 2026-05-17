野々村芳和Jリーグチェアマンが、AFCチャンピオンズリーグ2優勝に輝いたガンバ大阪に賛辞を送った。

前身のAFCカップを引き継ぐ形で、2024－25シーズンから新設されたACL2決勝に進んだガンバ大阪は16日、クリスティアーノ・ロナウドら擁するアル・ナスルと対戦。サウジアラビアのリヤドで開催された“完全アウェイ”の一戦は、30分にデニス・ヒュメットが決めたゴールが決勝点となり、1－0で完封勝利を収めた。

この結果、G大阪は2度のJ1、2度のJリーグカップ、4度の天皇杯、そして1度のAFCチャンピオンズリーグ（現ACLE）に続き、10個目の主要タイトル獲得を果たし、2026－27シーズンのACLEプレーオフ出場権も獲得。試合後に開催された表彰式では大会MVPにイッサム・ジェバリが輝いたほか、チームとしてはフェアプレー賞も受賞した。

これを受け、野々村チェアマンは「ガンバ大阪の選手、スタッフ、関係者の皆さま、AFCチャンピオンズリーグ2優勝、誠におめでとうございます」と綴りながら、祝福のコメントを次のように発表している。

「競争力が著しく高まるアジアの舞台で、堂々たる戦いを見せてくれました。就任1年目でタイトル獲得となったイェンス・ヴィッシング監督のもと、クラブのDNAを引き継ぎ国際舞台を熟知する経験豊かなコーチ陣の支えもあり、ベテラン、若手を問わず選手たちが毎試合、高い集中力を発揮してプレーしてくれました。地理的なビハインドがある中、ファン・サポーターの素晴らしい応援も大きな後押しとなり、まさにクラブ一丸となる戦いぶりでした。この勝利は、Jリーグが目指すアジア、そして世界に伍するリーグへの変革を加速させる大きな原動力となります」

「最後になりますが、この遠征が安全に実現するための多くの方のご尽力に対し、改めて御礼申し上げます。ガンバ大阪は次シーズン、AFCチャンピオンズリーグエリート プレリミナリーステージ（本大会への予備予選）から出場いたします。更なる高みとなるアジアの頂点への挑戦を、心から期待しております」

【ハイライト動画】G大阪がC・ロナウドら擁するアル・ナスルを下してACL2初制覇！