ブンデスリーガ最終節（第34節）が16日に行われ、ボルシアMGとホッフェンハイムが対戦した。

現在13位のボルシアMGは、成績不振を理由にシーズン序盤にジェラルド・セオアネ前監督を解任。オイゲン・ポランスキ監督就任以降は勝ち点を拾い続け、残留を決定。今節は2試合ぶりの勝利を目指す。対するホッフェンハイムは勝ち点「61」の5位。UEFAチャンピオンズリーグ（CL）出場圏内の4位シュトゥットガルトとは勝ち点で並んでおり、是が非でも3ポイントが欲しい試合だ。



日本代表DF高井幸大と同FW町野修斗がベンチスタートとなった一戦は、ボルシアMGが先制。ロングスローの流れから、ヒューゴ・ボーリンがボレーシュートを叩き込んだ。さらに23分、ボルシアMGはショートカウンターを繰り出すと、最後はハリス・タバコヴィッチが左足を振り抜き、リードを2点に広げる。

CL出場には勝利が絶対条件のホッフェンハイムは、後半頭の46分にアクシデント発生。ティム・レンペールがキックオフ時にケヴィン・ディクスに故意にぶつかりに行ったとして、この試合2枚目のイエローカードを提示され退場。2点ビハインドのホッフェンハイムは、数的不利となり窮地に立たされる。

迎えた74分、“ドッペルパック”のタバコヴィッチが下がり、町野がピッチに登場。すると、81分にニコ・エルヴェディのパスを受けたディクスがミドルシュート。右足を振り抜いたシュートはネットを揺らし、試合を決定づける3点目を奪う。

最後まで得点を目指したホッフェンハイムだったが、得点を奪うことはできず。ボルシアMGが後半アディショナルタイムに1点を追加して試合終了。ボルシアMGが4－0で勝利を収め、敗戦を喫したホッフェンハイムは5位でシーズンを終えることになった。

【スコア】

ボルシアMG 4－0 ホッフェンハイム

【得点者】

1－0 13分 ヒューゴ・ボーリン（ボルシアMG）

2－0 23分 ハリス・タバコヴィッチ（ボルシアMG）

3－0 81分 ハリス・タバコヴィッチ（ボルシアMG）

4－0 90＋1分 ロビン・ハック（ボルシアMG）