大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間13日、アリゾナ・ダイヤモンドバックスからアレク・トーマス外野手をトレード獲得した。同選手は今季ここまではあまり結果を残せていないが、チームは打撃再生に自信を持っているようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

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トーマスはメジャーデビューした2022年から昨季にかけ、通算420試合に出場している左打ちの外野手。今季は28試合、打率.181、2本塁打、10打点と不振に苦しんでいた中、5月上旬にダイヤモンドバックスをDFAとなっていた。

同メディアは「新たに獲得したトーマスは正真正銘のメジャー級ツールを備えているものの、打撃面の課題によって確固たる役割を築けずに苦しんできた。ドジャースはこれまで多くの選手にしてきたように、彼のキャリアに新たな息吹を吹き込むことを期待している」と言及。

続けて、「彼をどうするか、現時点で具体的なプランが決まっているわけではありません。ただ、彼にはまだオプションがあるので、まずは組織に迎え入れて、スイングを徹底的に分析し、何か引き出せる部分がないか探っていくつもりだ。そして、昇格のチャンスが巡ってくれば、こちらで起用することになるだろう」というロバーツ監督のコメントを伝えている。

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