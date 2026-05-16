鎌倉幕風

湘南鎌倉には数多くの海辺レストランがありますが、その中でも材木座海岸の目の前に佇む 鎌倉幕風 は、最高のオーシャンビューを誇るグルメスポットです。

今回は、国道134号線沿いの和モダン食堂 鎌倉幕風 をご紹介します。

鎌倉駅からのんびりとお散歩しながら行くのも良し、駐車場があるのでドライブの途中にもおすすめです。

 

湘南鎌倉の海と空を満喫できる場所

広々としたテラスには、青空の下でゆったりくつろげるソファと海に面したカウンター席。ワンちゃんも一緒にくつろぐことができます。

鎌倉駅周辺の賑わいから離れ、潮風と共にゆったりとした湘南時間が流れています。観光客はもちろん、地元に住んでいても訪れたくなる空間です。

海を望む大きな窓と開放感抜群のゆったり空間

潮風と共にお店に入ると、大きな窓からは材木座の海が見えます。時間帯によって、空や海の表情が変わるのも魅力です。

日中は明るく爽やかな陽が射し込み、陽が暮れるとオレンジ色の光に包まれます。瞬間瞬間が、まるで映画のワンシーンのような空間です。

天井が高く広々とした店内は、白い壁と木の温もりを感じるウッド調のインテリア。和モダンを基調にしたデザインが、鎌倉らしい落ち着きを感じさせてくれます。

鎌倉は駐車場のある店舗が少ないエリアですが、ここには駐車場があります。湘南ドライブの途中に立ち寄りやすいのがポイントです。

外国人観光客が次々やってきて、スタッフさんが英語で対応していました。英語のメニューもあるので、海外の方にもおすすめです。

青空と海を味わう、優雅なテラス席

店内の席も素敵ですが、デッキ越しに材木座海岸を望む美しいテラス席は格別です。晴れた日は空と海の青が清々しく、湘南の風を肌で感じさせてくれます。

テラス席には、海辺の別荘に来たような落ち着いた大人の空気感があります。

ゆったりとしたソファに身を預けて、優雅に青空と潮風を感じれば、ストレスが飛んでいきますね。

テラスのカウンター席は目の前に遮るものが無く、視界いっぱいに海が広がります。サーファーが波に乗る姿、砂浜を散歩する人たち、夕暮れの空を眺めながら美味しい食事やカフェタイムを堪能。

テラス席はワンちゃん同伴もOKです。

ワンちゃんも、デッキの格子から海を見ることができますね。

厳選した上質なお肉のBBQコースも人気。海を眺めながら、気軽に本格的な肉料理を楽しめます。

いつでも快適、VIP席へようこそ

天候に左右されずにオーシャンビューを堪能したいという方に朗報です。鎌倉幕風には、とっておきのVIP席があるのです。ここなら、暑くても寒くても快適にくつろぐことができます。

店内の階段を上がると、こちらがVIP席。大きな窓の向こうには青い海が広がっています。この空間を、席チャージ500円で利用できるというから驚きです。

貸切もできるので、とっておきの日におすすめです。

ここで乾杯したら、まるで極上のプライベートリゾートのようですね。湘南にはカジュアルな海沿いレストランは多いですが、大人っぽく海を楽しめる場所は意外と少ないかも知れません。記念日や誕生日、デートに利用したくなる空間です。

お料理・ドリンク共に、豊富なメニュー

メニューは、湘南グルメと満足感を両立した充実のラインアップ。

海鮮丼、和定食、バーガー、ナポリタン、ハンバーグカレー、おつまみ一品など、お料理の種類が豊富です。

中でも、朝獲れ湘南生しらす丼・釜揚げ湘南しらす丼・鎌幕丼などの海鮮丼にオプション追加で、湘南しらすをこぼれるほど山盛りにできる湘南しらすまつり+580円（税込）は圧巻です。

和定食は、湘南刺身定食・日替わりミックスフライ定食・かわかみ秘伝の生姜焼き定食などがあります。

そしてこだわりの肉を使用した、牛ホルモン丼・ねぎ塩牛タンご褒美定食、また、A5ランクの和牛を贅沢に使用した鎌幕肉重〜極〜には、特製牛骨スープがついてお茶漬けのような味変も楽しめます。

こちらは人気の、至極のガーリックシュリンプライス1,735円(税込)です。熱々で、外はパリパリ中はプリプリの海老と香ばしいガーリックの香りが食欲をそそります。

これだけで美味しいガーリックライスと、大盛りのエビでお腹がいっぱいになりました。

お料理の向こうには海と空が広がります。五感全てでランチを堪能する幸せ、最高ですね。

気になるメニューは、こちらをご覧ください。

ドリンクメニューを数えたら、アルコールやカクテル、スムージーやフロート、コーヒーやソフトドリンクなど、約70種類もありましたよ。

景色も味わう、極上のカフェタイム

テラスのカウンターで、しっとりとしたバスクチーズケーキ680円（税込）と、しっかりとコクのあるillyのコーヒー660円（税込）をいただきました。

友達や恋人・家族と一緒に過ごすのも良いですし、1人でのんびりと味わうのも良いですね。海の左手に見えるのは、逗子マリーナです。

キラキラと輝く海の右手に見えるのは、稲村ガ崎です。お天気の良い日には、正面に大島も見えますよ。

潮の満ち引きで現れる、和賀江島も興味深いですね。

濃厚でなめらかなバスクチーズケーキには、アイス・生クリーム・ブルーベリーが添えられています。

他にも、ふわとろ食感のフォンダンショコラ、鎌倉茶茶の抹茶っ茶プリンなど、ご褒美スイーツが待っています。

壁に、鎌倉幕風オリジナルTシャツがかかっていました。外国人観光客の方にも、漢字がデザインされたTシャツが好評です。

まとめ

最高のオーシャンビューと美味しいお料理、そしてスイーツやドリンクなどのラインアップの豊富さ。記事では全て伝えきれないので、ぜひ足を運んでみてください。ここは、材木座の青い海をとても近くで感じられる場所です。移りゆく空と海を眺めながら、美味しいランチ、ワンちゃんとのひととき、カフェタイム、手ぶらBBQ、夜飲みなど。色々な楽しみ方がふんだんに用意されています。いつでも快適なVIP席は、暑い夏も寒い冬も、海を堪能できるでしょう。ここから、鎌倉の花火大会を観ることができたら最高ですね。鎌倉幕風は、街の喧騒から少し離れて、湘南鎌倉の海をゆっくりと満喫したい人に理想的な場所です。

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最寄り駅 JR横須賀線, 鎌倉駅, 鎌倉駅, 江ノ島電鉄線
住所 〒248-0013 神奈川県鎌倉市材木座6丁目4−21
駅徒歩 JR鎌倉駅東口から徒歩約15分、JR鎌倉駅東口からバス 逗子郵便局行き【鎌40】 8分 材木座下車 徒歩1分
営業日 月曜日、 火曜日、 水曜日、 木曜日、 金曜日、 土曜日、 日曜日
営業時間 11:00～22:00
営業時間詳細 【基本】11:00〜22:00【冬季】10:00〜18:00
定休日 年中無休
予約 ネット予約、 電話予約
電話番号 0467-84-7020
支払い方法 現金、 クレジットカード、 電子マネー、 QRコード決済
支払い方法詳細 対応クレジットカード:VISA、JCB、JCB、American Express 、MasterCard 対応電子マネー：デビットカード、楽天ペイ、交通系 IC カード 対応QRコード決済：au PAY、d払い、PayPay
席数 テラス32席、店内33席、VIP8席
貸切 貸切可能
最大予約人数 60名
喫煙可否 全席禁煙
駐車場 有り
最大駐車台数 6台
設備・サービス オシャレな空間、 落ち着いた空間
コース内容 飲み放題、 3,000円以下の飲み放題
ドリンクメニュー ソフトドリンク、 ビール、 ワイン、 日本酒、 カクテル、 焼酎
利用シーン ランチ、 ディナー、 デート、 家族、 友人、 お一人様、 女子会、 忘年会、 記念日、 サプライズ
アクセス 海が見える、 景色がきれい
サービス ペット同伴、 テイクアウト
お子様連れ 可能
開業年月日 2025-09