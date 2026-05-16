湘南鎌倉には数多くの海辺レストランがありますが、その中でも材木座海岸の目の前に佇む 鎌倉幕風 は、最高のオーシャンビューを誇るグルメスポットです。

今回は、国道134号線沿いの和モダン食堂 鎌倉幕風 をご紹介します。

鎌倉駅からのんびりとお散歩しながら行くのも良し、駐車場があるのでドライブの途中にもおすすめです。

湘南鎌倉の海と空を満喫できる場所

広々としたテラスには、青空の下でゆったりくつろげるソファと海に面したカウンター席。ワンちゃんも一緒にくつろぐことができます。

鎌倉駅周辺の賑わいから離れ、潮風と共にゆったりとした湘南時間が流れています。観光客はもちろん、地元に住んでいても訪れたくなる空間です。

海を望む大きな窓と開放感抜群のゆったり空間

潮風と共にお店に入ると、大きな窓からは材木座の海が見えます。時間帯によって、空や海の表情が変わるのも魅力です。

日中は明るく爽やかな陽が射し込み、陽が暮れるとオレンジ色の光に包まれます。瞬間瞬間が、まるで映画のワンシーンのような空間です。

天井が高く広々とした店内は、白い壁と木の温もりを感じるウッド調のインテリア。和モダンを基調にしたデザインが、鎌倉らしい落ち着きを感じさせてくれます。

鎌倉は駐車場のある店舗が少ないエリアですが、ここには駐車場があります。湘南ドライブの途中に立ち寄りやすいのがポイントです。

外国人観光客が次々やってきて、スタッフさんが英語で対応していました。英語のメニューもあるので、海外の方にもおすすめです。

青空と海を味わう、優雅なテラス席

店内の席も素敵ですが、デッキ越しに材木座海岸を望む美しいテラス席は格別です。晴れた日は空と海の青が清々しく、湘南の風を肌で感じさせてくれます。

テラス席には、海辺の別荘に来たような落ち着いた大人の空気感があります。

ゆったりとしたソファに身を預けて、優雅に青空と潮風を感じれば、ストレスが飛んでいきますね。

テラスのカウンター席は目の前に遮るものが無く、視界いっぱいに海が広がります。サーファーが波に乗る姿、砂浜を散歩する人たち、夕暮れの空を眺めながら美味しい食事やカフェタイムを堪能。

テラス席はワンちゃん同伴もOKです。

ワンちゃんも、デッキの格子から海を見ることができますね。

厳選した上質なお肉のBBQコースも人気。海を眺めながら、気軽に本格的な肉料理を楽しめます。

いつでも快適、VIP席へようこそ

天候に左右されずにオーシャンビューを堪能したいという方に朗報です。鎌倉幕風には、とっておきのVIP席があるのです。ここなら、暑くても寒くても快適にくつろぐことができます。

店内の階段を上がると、こちらがVIP席。大きな窓の向こうには青い海が広がっています。この空間を、席チャージ500円で利用できるというから驚きです。

貸切もできるので、とっておきの日におすすめです。

ここで乾杯したら、まるで極上のプライベートリゾートのようですね。湘南にはカジュアルな海沿いレストランは多いですが、大人っぽく海を楽しめる場所は意外と少ないかも知れません。記念日や誕生日、デートに利用したくなる空間です。

お料理・ドリンク共に、豊富なメニュー

メニューは、湘南グルメと満足感を両立した充実のラインアップ。

海鮮丼、和定食、バーガー、ナポリタン、ハンバーグカレー、おつまみ一品など、お料理の種類が豊富です。

中でも、朝獲れ湘南生しらす丼・釜揚げ湘南しらす丼・鎌幕丼などの海鮮丼にオプション追加で、湘南しらすをこぼれるほど山盛りにできる湘南しらすまつり+580円（税込）は圧巻です。

和定食は、湘南刺身定食・日替わりミックスフライ定食・かわかみ秘伝の生姜焼き定食などがあります。

そしてこだわりの肉を使用した、牛ホルモン丼・ねぎ塩牛タンご褒美定食、また、A5ランクの和牛を贅沢に使用した鎌幕肉重〜極〜には、特製牛骨スープがついてお茶漬けのような味変も楽しめます。

こちらは人気の、至極のガーリックシュリンプライス1,735円(税込)です。熱々で、外はパリパリ中はプリプリの海老と香ばしいガーリックの香りが食欲をそそります。

これだけで美味しいガーリックライスと、大盛りのエビでお腹がいっぱいになりました。

お料理の向こうには海と空が広がります。五感全てでランチを堪能する幸せ、最高ですね。

気になるメニューは、こちらをご覧ください。

ドリンクメニューを数えたら、アルコールやカクテル、スムージーやフロート、コーヒーやソフトドリンクなど、約70種類もありましたよ。

景色も味わう、極上のカフェタイム

テラスのカウンターで、しっとりとしたバスクチーズケーキ680円（税込）と、しっかりとコクのあるillyのコーヒー660円（税込）をいただきました。

友達や恋人・家族と一緒に過ごすのも良いですし、1人でのんびりと味わうのも良いですね。海の左手に見えるのは、逗子マリーナです。

キラキラと輝く海の右手に見えるのは、稲村ガ崎です。お天気の良い日には、正面に大島も見えますよ。

潮の満ち引きで現れる、和賀江島も興味深いですね。

濃厚でなめらかなバスクチーズケーキには、アイス・生クリーム・ブルーベリーが添えられています。

他にも、ふわとろ食感のフォンダンショコラ、鎌倉茶茶の抹茶っ茶プリンなど、ご褒美スイーツが待っています。

壁に、鎌倉幕風オリジナルTシャツがかかっていました。外国人観光客の方にも、漢字がデザインされたTシャツが好評です。

まとめ

最高のオーシャンビューと美味しいお料理、そしてスイーツやドリンクなどのラインアップの豊富さ。記事では全て伝えきれないので、ぜひ足を運んでみてください。ここは、材木座の青い海をとても近くで感じられる場所です。移りゆく空と海を眺めながら、美味しいランチ、ワンちゃんとのひととき、カフェタイム、手ぶらBBQ、夜飲みなど。色々な楽しみ方がふんだんに用意されています。いつでも快適なVIP席は、暑い夏も寒い冬も、海を堪能できるでしょう。ここから、鎌倉の花火大会を観ることができたら最高ですね。鎌倉幕風は、街の喧騒から少し離れて、湘南鎌倉の海をゆっくりと満喫したい人に理想的な場所です。

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