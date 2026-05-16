ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今季、ワールドシリーズ3連覇に向けて好スタートを切ったが、主力選手の打撃不振が目立ち、サンディエゴ・パドレスに追いつかれてしまった。中でも、主軸として期待されるテオスカー・ヘルナンデス外野手の不振は深刻だ。米メディア『ファンサイデッド』のクリス・ランダース記者が言及した。

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ドジャースにはブレイク・スネル投手やタイラー・グラスノー投手、エドウィン・ディアス投手らの負傷といった問題もあるが、大谷翔平選手も含めて打線が沈黙していることが首位陥落の大きな要因だ。

特にヘルナンデスは14日（日本時間15日）の試合前時点で打率.248、出塁率.325、長打率.372、本塁打4という成績に留まっている。これらは主軸として期待されている成績には至らない数字だ。

33歳のヘルナンデスは、かつての打撃力を取り戻せるのかどうかについても疑問の厳しい目が向けられている。早くも23歳のジェームズ・ティブス3世外野手に期待がかかっているとの声まである。

本来の調子を取り戻せていないヘルナンデスについてランダース氏は「2025年シーズンに全指標で成績が低下したにもかかわらず、ドジャースが今季、迷いなくヘルナンデスに左翼手を任せたのはかなり不可解だ」と言及した。

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