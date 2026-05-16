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ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は、開幕から期待に応えられる投球をできていない。ブレイク・スネル投手が怪我から復帰したこともあり、佐々木はタイラー・グラスノー投手が先発ローテーションに復帰する際に配置転換を求められるかもしれない。米メディア『ドジャース・ビート』のコディ・スネイブリー記者が言及した。

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佐々木にとって、メジャー2年目の今季は苦しいシーズンとなっている。開幕ローテーション入りの機会を再び与えられたものの、ここまで7試合に先発して33回2/3を投じ、防御率5.88、WHIP1.63と、安定感を欠く内容が続いている。

一方で、ドジャースの先発ローテーション全体は、決して低調なわけではない。今季の先発陣は合計4.1fWARを記録しており、ニューヨーク・ヤンキースに次ぐリーグ2位の価値を生み出している。個々に不安を抱えながらも、チーム全体としては高い水準を保っている。

それでも佐々木は昨季のポストシーズンにブルペン陣として圧倒的な存在感を示したため、今季もブルペンに回すべきだという声がある。

注目の集まる佐々木の起用についてスネイブリー氏は「デーブ・ロバーツ監督は、スネルが復帰し、グラスノーの怪我が短期に留まることを踏まえ、ジャスティン・ロブレスキ投手、エメ・シーハン投手、佐々木の誰を残すかを含め、厳しい決断を迫られるだろう」と言及した。

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