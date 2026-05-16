大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、開幕からここまで今一つ調子が出ていない選手がいる。左翼レギュラーのテオスカー・ヘルナンデス外野手もその一人だが、デーブ・ロバーツ監督は現段階では我慢の起用を続ける意向のようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］

今季のテオスカーは日本時間14日終了時点で、38試合、打率.248、4本塁打、18打点といった打撃成績をマーク。同12～14日のサンフランシスコ・ジャイアンツ3連戦では初戦、3戦目でそれぞれマルチ安打を放ったが、本格復調まではまだまだ道半ばといった状況だ。

同メディアによると、ロバーツ監督はテオスカーの現状について「本来なら打てるはずの球を打ち損じていると思う。速球にしても変化球にしてもだ。時には、待つべきではない場面で慎重になりすぎているとも感じる。結果が出ていないし、ここしばらくは左投手相手にもほとんど打てていない。それは私にとっても少し驚きだ」と指摘。

その一方で、「彼は本当に努力しているし、左翼で非常に良い守備をしている。だから、私は彼をラインアップに入れておきたい。これまで積み重ねてきた実績にふさわしく、引き続き試行錯誤して乗り越えていく機会を与えたいと思っている。多くの選手と同じように、今はメカニクスとアプローチ、その両方が絡み合っている状態だと思う」と、長い目で見ていく考えを口にしているという。

【関連記事】

【了】