大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは現在、今季新加入したクローザーのエドウィン・ディアス投手が故障離脱中で、後半戦まで復帰できないとみられている。その影響もあってか、他球団のクローザー獲得説が浮上しているようだ。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。

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獲得候補に浮上しているのは、ヒューストン・アストロズ所属のジョシュ・ヘイダー投手。メジャーデビューした2017年から昨季まで通算227セーブを挙げている実力者だが、今季は左上腕二頭筋の炎症により開幕から出遅れている。

同メディアは「MLBインサイダーのケン・ローゼンタール氏は最近、アストロズがトレード期限で売り手に回る場合、放出される可能性がある選手たちの名前に言及しており、その中にはヘイダーも含まれていた。もし放出可能な状態になれば、ドジャースの関心を強く引くことは間違いないだろう」と言及。

続けて、ドジャースがマイク・シロタ外野手、リバー・ライアン投手、カム・レイター投手の3名と引き換えにヘイダーを獲得するトレード案を提案。「もしヘイダーが市場に出るのなら、ドジャースは少なくとも接触し、要求される対価を確認するだろう。彼には多くの球団が興味を示すとみられるため、本格的に獲得を狙うのであれば、大型オファーを用意しておく必要がある。実際に成立するかどうかはまだ分からないが、もし実現したとしても、決して驚くような話ではない」と記している。

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