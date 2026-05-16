大韓サッカー協会（KFA）は16日、FIFAワールドカップ2026に臨む韓国代表のメンバー26名を発表した。

韓国代表は11大会連続12度目のW杯出場。グループステージでは、開催国のメキシコ代表、南アフリカ代表、チェコ代表と対戦する。

チームを率いるホン・ミョンボ監督は、大黒柱のFWソン・フンミン、主力のMFイ・ガンインやDFキム・ミンジェらを順当に招集。JリーグからはGKキム・スンギュとDFキム・テヒョンの2人が招集された。3月の代表活動に呼ばれていたサンフレッチェ広島のDFキム・ジュソンは落選となった。

韓国代表のW杯メンバーは以下の通り。

▼GK

チョ・ヒョヌ（蔚山HD）

ソム・ボムグン（全北現代）

キム・スンギュ（FC東京／日本）

▼DF

キム・ムンファン（大田ハナシチズン）

キム・ミンジェ（バイエルン／ドイツ）

キム・テヒョン（鹿島アントラーズ／日本）

パク・ジンソプ（浙江FC／中国）

ソル・ヨンウ（ツルヴェナ・ズヴェズダ／セルビア）

イェンス・カストロップ（ボルシアMG／ドイツ）

イ・キヒョク（江原FC）

イ・テソク（アウストリア・ウィーン／オーストリア）

イ・ハンボム（ミッティラン／デンマーク）

チョ・ユミン（シャールジャFC／UAE）

▼MF

キム・ジンギュ（全北現代）

ペ・ジュンホ（ストーク／イングランド）

ペク・スンホ（バーミンガム／イングランド）

ヤン・ヒョンジュン（セルティック／スコットランド）

オム・チソン（スウォンジー／イングランド）

イ・ガンイン（パリ・サンジェルマン／フランス）

イ・ドンギョン（蔚山HD）

イ・ジェソン（マインツ／ドイツ）

ファン・インボム（フェイエノールト／オランダ）

ファン・ヒチャン（ウルヴァーハンプトン／イングランド）

▼FW

ソン・フンミン（ロサンゼルスFC／MLS）

オ・ヒョンギュ（ベシクタシュ／トルコ）

チョ・ギュソン（ミッティラン／デンマーク）