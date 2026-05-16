大谷翔平 最新情報
ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平は15日（日本時間16日）、ロサンゼルス・エンゼルスとの試合に「1番・DH」でスタメン出場。同試合で、MLB通算200本目となる二塁打を放った。
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同試合でドジャースは4回、アンディ・パヘスとマックス・マンシーの本塁打で4点を先制。続く5回、この回先頭の大谷が打席に入る。
相手先発ジャック・コハノビツのシンカーを捉えると、打球は左翼方向へ大きく伸び、あとひと伸びで本塁打という大飛球の二塁打となった。
この回は追加点を奪えなかったものの、ドジャースは6回に2点を加え、6-0で快勝。大谷はこの試合で放った二塁打で、MLB通算200二塁打を達成した。
今季の大谷はここまで、打者としての成績は打率.240、7本塁打、17打点、5盗塁の成績となっている。
【動画】あと少しでホームラン…大谷翔平、MLB通算200本目の二塁打がこちら！
MLB Japanの公式Xより
🙌🏻復調の ！
メジャー通算200本目のツーベース！
2試合の打者としての休養を挟んで迎えた古巣エンゼルス戦。今季15本目の長打を放ち、4打数1安打としました！
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